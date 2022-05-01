https://sputnik-georgia.ru/20220501/kitaeved-nikolay-vavilov-rasskazal-kakoy-mir-stroyat-kitay-i-rossiya---video-266343998.html

Китаевед Николай Вавилов рассказал, какой мир строят Китай и Россия - видео

Китаевед Николай Вавилов рассказал, какой мир строят Китай и Россия - видео

Вашингтон содействует затягиванию боевых действий на Украине, чтобы ослабить Россию 01.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-01T09:17+0400

2022-05-01T09:17+0400

2022-05-01T09:17+0400

россия

китай

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США хотят использовать ситуацию в своих целях, не считаясь с жертвами украинцев, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Изменилась ли позиция китайского руководства и народа на происходящее на Украине за эти месяцы? Почему Китай - естественный союзник России? Каковы перспективы российско-китайского сотрудничества и какой мир строят Москва и Пекин? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал китаевед-публицист, автор книг о Китае Николай Вавилов.

китай

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, китай, мультимедиа, видео, видео