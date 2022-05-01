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Китаевед Николай Вавилов рассказал, какой мир строят Китай и Россия - видео
Китаевед Николай Вавилов рассказал, какой мир строят Китай и Россия - видео
Вашингтон содействует затягиванию боевых действий на Украине, чтобы ослабить Россию 01.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-01T09:17+0400
2022-05-01T09:17+0400
2022-05-01T09:17+0400
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США хотят использовать ситуацию в своих целях, не считаясь с жертвами украинцев, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Изменилась ли позиция китайского руководства и народа на происходящее на Украине за эти месяцы? Почему Китай - естественный союзник России? Каковы перспективы российско-китайского сотрудничества и какой мир строят Москва и Пекин? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал китаевед-публицист, автор книг о Китае Николай Вавилов.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, китай, мультимедиа, видео, видео
Китаевед Николай Вавилов рассказал, какой мир строят Китай и Россия - видео
Вашингтон содействует затягиванию боевых действий на Украине, чтобы ослабить Россию
США хотят использовать ситуацию в своих целях, не считаясь с жертвами украинцев, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Изменилась ли позиция китайского руководства и народа на происходящее на Украине за эти месяцы? Почему Китай - естественный союзник России? Каковы перспективы российско-китайского сотрудничества и какой мир строят Москва и Пекин?
Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал китаевед-публицист, автор книг о Китае Николай Вавилов.