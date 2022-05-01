https://sputnik-georgia.ru/20220501/letniy-sezon-startuet---v-tbilisi-zapustili--fontany-266352054.html

Летний сезон стартует - в Тбилиси запустили фонтаны

Летний сезон стартует - в Тбилиси запустили фонтаны

Обслуживание более 50 фонтанов в Тбилиси обеспечивает ООО "Экосервис Групп", а часть фонтанов находится в ведении районных администраций 01.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-01T20:35+0400

2022-05-01T20:35+0400

2022-05-01T20:35+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23801/05/238010558_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_9daec46aeb4daf39f9ea28eaac84de25.jpg

ТБИЛИСИ, 1 мая - Sputnik. Действующие фонтаны Тбилиси были запущены в воскресенье, 1 мая, сообщает пресс-служба мэрии города.По данным мэрии, все фонтаны города включаются ежегодно 1 мая и радуют жителей до конца ноября.К действующим фонтанам в этом году добавились фонтаны в районе Варкетили, Глдани, Рижском парке.Кроме того, были восстановлены фонтаны в саду Букия, парке Геловани, саду Церетели и на третьем плато Нуцубидзе.Обслуживание более 50 фонтанов в Тбилиси обеспечивает ООО "Экосервис Групп", а часть фонтанов находится в ведении районных администраций.

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, тбилиси