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Летний сезон стартует - в Тбилиси запустили фонтаны
Летний сезон стартует - в Тбилиси запустили фонтаны
Обслуживание более 50 фонтанов в Тбилиси обеспечивает ООО "Экосервис Групп", а часть фонтанов находится в ведении районных администраций 01.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-01T20:35+0400
2022-05-01T20:35+0400
2022-05-01T20:35+0400
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ТБИЛИСИ, 1 мая - Sputnik. Действующие фонтаны Тбилиси были запущены в воскресенье, 1 мая, сообщает пресс-служба мэрии города.По данным мэрии, все фонтаны города включаются ежегодно 1 мая и радуют жителей до конца ноября.К действующим фонтанам в этом году добавились фонтаны в районе Варкетили, Глдани, Рижском парке.Кроме того, были восстановлены фонтаны в саду Букия, парке Геловани, саду Церетели и на третьем плато Нуцубидзе.Обслуживание более 50 фонтанов в Тбилиси обеспечивает ООО "Экосервис Групп", а часть фонтанов находится в ведении районных администраций.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, тбилиси
Летний сезон стартует - в Тбилиси запустили фонтаны
Обслуживание более 50 фонтанов в Тбилиси обеспечивает ООО "Экосервис Групп", а часть фонтанов находится в ведении районных администраций
ТБИЛИСИ, 1 мая - Sputnik. Действующие фонтаны Тбилиси были запущены в воскресенье, 1 мая, сообщает пресс-служба мэрии города.
По данным мэрии, все фонтаны города включаются ежегодно 1 мая и радуют жителей до конца ноября.
К действующим фонтанам в этом году добавились фонтаны в районе Варкетили, Глдани, Рижском парке.
Кроме того, были восстановлены фонтаны в саду Букия, парке Геловани, саду Церетели и на третьем плато Нуцубидзе.
Обслуживание более 50 фонтанов в Тбилиси обеспечивает ООО "Экосервис Групп", а часть фонтанов находится в ведении районных администраций.