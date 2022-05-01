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https://sputnik-georgia.ru/20220501/letniy-sezon-startuet---v-tbilisi-zapustili--fontany-266352054.html
Летний сезон стартует - в Тбилиси запустили фонтаны
Летний сезон стартует - в Тбилиси запустили фонтаны
Обслуживание более 50 фонтанов в Тбилиси обеспечивает ООО "Экосервис Групп", а часть фонтанов находится в ведении районных администраций 01.05.2022, Sputnik Грузия
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тбилиси
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ТБИЛИСИ, 1 мая - Sputnik. Действующие фонтаны Тбилиси были запущены в воскресенье, 1 мая, сообщает пресс-служба мэрии города.По данным мэрии, все фонтаны города включаются ежегодно 1 мая и радуют жителей до конца ноября.К действующим фонтанам в этом году добавились фонтаны в районе Варкетили, Глдани, Рижском парке.Кроме того, были восстановлены фонтаны в саду Букия, парке Геловани, саду Церетели и на третьем плато Нуцубидзе.Обслуживание более 50 фонтанов в Тбилиси обеспечивает ООО "Экосервис Групп", а часть фонтанов находится в ведении районных администраций.
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грузия, новости, общество, тбилиси

Летний сезон стартует - в Тбилиси запустили фонтаны

20:35 01.05.2022
© Sputnik / Alexander ImedashviliФонтан в Пушкинском сквере
Фонтан в Пушкинском сквере - Sputnik Грузия, 1920, 01.05.2022
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Обслуживание более 50 фонтанов в Тбилиси обеспечивает ООО "Экосервис Групп", а часть фонтанов находится в ведении районных администраций
ТБИЛИСИ, 1 мая - Sputnik. Действующие фонтаны Тбилиси были запущены в воскресенье, 1 мая, сообщает пресс-служба мэрии города.
По данным мэрии, все фонтаны города включаются ежегодно 1 мая и радуют жителей до конца ноября.
© Sputnik / Goga VardzieliЖаркое лето в столице Грузии. Фонтаны в центре города
Жаркое лето в столице Грузии. Фонтаны в центре города - Sputnik Грузия, 1920, 01.05.2022
Жаркое лето в столице Грузии. Фонтаны в центре города
© Sputnik / Goga Vardzieli
К действующим фонтанам в этом году добавились фонтаны в районе Варкетили, Глдани, Рижском парке.
Кроме того, были восстановлены фонтаны в саду Букия, парке Геловани, саду Церетели и на третьем плато Нуцубидзе.
© Sputnik / Alexander ImedashviliВид на город Тбилиси - танцующий фонтан в парке Рике
Вид на город Тбилиси - танцующий фонтан в парке Рике - Sputnik Грузия, 1920, 01.05.2022
Вид на город Тбилиси - танцующий фонтан в парке Рике
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Обслуживание более 50 фонтанов в Тбилиси обеспечивает ООО "Экосервис Групп", а часть фонтанов находится в ведении районных администраций.
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