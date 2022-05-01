https://sputnik-georgia.ru/20220501/luka-maysuradze-prines-sbornoy-gruzii-po-dzyudo-vtoroe-zoloto-chempionata-evropy-266351907.html

Лука Майсурадзе принес сборной Грузии по дзюдо второе золото чемпионата Европы

Лука Майсурадзе принес сборной Грузии по дзюдо второе золото чемпионата Европы

Еще один грузинский дзюдоист Гурам Тушишвили поборется сегодня за бронзовую медаль 01.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-01T19:08+0400

2022-05-01T19:08+0400

2022-05-01T19:08+0400

грузия

новости

спорт

чемпионат европы по дзюдо

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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Молодой грузинский дзюдоист Лука Майсурадзе (90 кг) завоевал золотую медаль на чемпионате Европы, который проходит в эти дни в Софии, сообщает Федерация дзюдо Грузии.В финальном поединке Майсурадзе с явным преимуществом победил серба Дарко Брасновича.Это первая золотая медаль грузинского спортсмена на континентальном первенстве на взрослых соревнованиях.Еще один грузинский дзюдоист Гурам Тушишвили поборется сегодня за бронзовую медаль.Варлам Липартелиани (100 кг) также имел шанс завоевать бронзовую медаль на турнире, но капитан команды уступил Николозу Шеразадишвили, представляющему Испанию. Еще двое дзюдоистов Илья Суламанидзе и Софио Сомхишвили выбыли с соревнований на ранней стадии.В Софии у сборной Грузии пока две золотые и одна бронзовая медаль. Тато Григалашвили (81 кг) стал чемпионом Европы, а Этер Липартелиани (57 кг) заняла третье место.С 29 апреля по 1 мая в Софии (Болгария) проходит чемпионат Европы по дзюдо 2022 года. Согласно заявкам, в соревнованиях принимают участие 362 спортсмена из 40 стран континента.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, спорт, чемпионат европы по дзюдо