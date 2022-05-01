https://sputnik-georgia.ru/20220501/luka-maysuradze-prines-sbornoy-gruzii-po-dzyudo-vtoroe-zoloto-chempionata-evropy-266351907.html
Лука Майсурадзе принес сборной Грузии по дзюдо второе золото чемпионата Европы
Лука Майсурадзе принес сборной Грузии по дзюдо второе золото чемпионата Европы
Еще один грузинский дзюдоист Гурам Тушишвили поборется сегодня за бронзовую медаль 01.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-01T19:08+0400
2022-05-01T19:08+0400
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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Молодой грузинский дзюдоист Лука Майсурадзе (90 кг) завоевал золотую медаль на чемпионате Европы, который проходит в эти дни в Софии, сообщает Федерация дзюдо Грузии.В финальном поединке Майсурадзе с явным преимуществом победил серба Дарко Брасновича.Это первая золотая медаль грузинского спортсмена на континентальном первенстве на взрослых соревнованиях.Еще один грузинский дзюдоист Гурам Тушишвили поборется сегодня за бронзовую медаль.Варлам Липартелиани (100 кг) также имел шанс завоевать бронзовую медаль на турнире, но капитан команды уступил Николозу Шеразадишвили, представляющему Испанию. Еще двое дзюдоистов Илья Суламанидзе и Софио Сомхишвили выбыли с соревнований на ранней стадии.В Софии у сборной Грузии пока две золотые и одна бронзовая медаль. Тато Григалашвили (81 кг) стал чемпионом Европы, а Этер Липартелиани (57 кг) заняла третье место.С 29 апреля по 1 мая в Софии (Болгария) проходит чемпионат Европы по дзюдо 2022 года. Согласно заявкам, в соревнованиях принимают участие 362 спортсмена из 40 стран континента.
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грузия, новости, спорт, чемпионат европы по дзюдо
Лука Майсурадзе принес сборной Грузии по дзюдо второе золото чемпионата Европы
Еще один грузинский дзюдоист Гурам Тушишвили поборется сегодня за бронзовую медаль
ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Молодой грузинский дзюдоист Лука Майсурадзе (90 кг) завоевал золотую медаль на чемпионате Европы, который проходит в эти дни в Софии, сообщает Федерация дзюдо Грузии.
В финальном поединке Майсурадзе с явным преимуществом победил серба Дарко Брасновича.
Это первая золотая медаль грузинского спортсмена на континентальном первенстве на взрослых соревнованиях.
Еще один грузинский дзюдоист Гурам Тушишвили поборется сегодня за бронзовую медаль.
Варлам Липартелиани (100 кг) также имел шанс завоевать бронзовую медаль на турнире, но капитан команды уступил Николозу Шеразадишвили, представляющему Испанию. Еще двое дзюдоистов Илья Суламанидзе и Софио Сомхишвили выбыли с соревнований на ранней стадии.
В Софии у сборной Грузии пока две золотые и одна бронзовая медаль. Тато Григалашвили (81 кг) стал чемпионом Европы, а Этер Липартелиани (57 кг) заняла третье место.
С 29 апреля по 1 мая в Софии (Болгария) проходит чемпионат Европы по дзюдо 2022 года. Согласно заявкам, в соревнованиях принимают участие 362 спортсмена из 40 стран континента.