https://sputnik-georgia.ru/20220501/mnogotysyachnyy-miting-oppozitsii-prokhodit-v-tsentre-erevana-266350157.html

Многотысячный митинг оппозиции проходит в центре Еревана

Многотысячный митинг оппозиции проходит в центре Еревана

В Ереван направились колонны оппозиционеров из городов Иджеван и Тигранашен, они прибыли в столицу 1 мая и участвуют в митинге 01.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-01T16:54+0400

2022-05-01T16:54+0400

2022-05-01T17:21+0400

армения

ереван

новости

политика

никол пашинян

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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Многотысячный митинг оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна проходит на площади Франции в Ереване, сообщил Sputnik Армения.С 25 апреля армянская оппозиция проводит акции протеста по всей Армении, так как считает, что политика властей "разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности".В беседе с журналистами зампред Республиканской партии Армении Армен Ашотян назвал символичным, что представители партии собрались возле церкви "Святой Анны" в центре города и направляются на митинг."Борьба должна завершиться победой народного движения, а не досрочными выборами. Армения должна расправить крылья, выйти из этого состояния", - заявил Ашотян.В Ереван направились колонны оппозиционеров из городов Иджеван и Тигранашен, они прибыли в столицу 1 мая и участвуют в митинге.

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армения, ереван, новости, политика, никол пашинян