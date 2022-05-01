https://sputnik-georgia.ru/20220501/mnogotysyachnyy-miting-oppozitsii-prokhodit-v-tsentre-erevana-266350157.html
Многотысячный митинг оппозиции проходит в центре Еревана
Многотысячный митинг оппозиции проходит в центре Еревана
В Ереван направились колонны оппозиционеров из городов Иджеван и Тигранашен, они прибыли в столицу 1 мая и участвуют в митинге 01.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-01T16:54+0400
2022-05-01T16:54+0400
2022-05-01T17:21+0400
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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Многотысячный митинг оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна проходит на площади Франции в Ереване, сообщил Sputnik Армения.С 25 апреля армянская оппозиция проводит акции протеста по всей Армении, так как считает, что политика властей "разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности".В беседе с журналистами зампред Республиканской партии Армении Армен Ашотян назвал символичным, что представители партии собрались возле церкви "Святой Анны" в центре города и направляются на митинг."Борьба должна завершиться победой народного движения, а не досрочными выборами. Армения должна расправить крылья, выйти из этого состояния", - заявил Ашотян.В Ереван направились колонны оппозиционеров из городов Иджеван и Тигранашен, они прибыли в столицу 1 мая и участвуют в митинге.
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армения, ереван, новости, политика, никол пашинян
Многотысячный митинг оппозиции проходит в центре Еревана
16:54 01.05.2022 (обновлено: 17:21 01.05.2022)
В Ереван направились колонны оппозиционеров из городов Иджеван и Тигранашен, они прибыли в столицу 1 мая и участвуют в митинге
ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Многотысячный митинг оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна проходит на площади Франции в Ереване, сообщил Sputnik Армения.
С 25 апреля армянская оппозиция проводит акции протеста по всей Армении, так как считает, что политика властей "разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности".
Выступая перед собравшимися, вице-спикер парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян заявил, что участники протестов уже доказали, что у нынешнего руководства нет мандата. "Сейчас мы должны доказать, что у него нет власти", - сказал Сагателян
В беседе с журналистами зампред Республиканской партии Армении Армен Ашотян назвал символичным, что представители партии собрались возле церкви "Святой Анны" в центре города и направляются на митинг.
"Борьба должна завершиться победой народного движения, а не досрочными выборами. Армения должна расправить крылья, выйти из этого состояния", - заявил Ашотян.
В Ереван направились колонны оппозиционеров из городов Иджеван и Тигранашен, они прибыли в столицу 1 мая и участвуют в митинге.