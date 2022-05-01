https://sputnik-georgia.ru/20220501/na-tbilisi-nochyu-obrushilsya-liven-266345207.html

На Тбилиси ночью обрушился ливень

На Тбилиси ночью обрушился ливень

Из-за ливня были частично затоплены важные для города транспортные узлы - Левая набережная и площадь Героев 01.05.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Проливной дождь, обрушившийся на Тбилиси накануне поздно ночью, создал серьезные проблемы жителям города: были затоплены дороги, улицы, подвалы жилых домов.В частности, были частично затоплены важные для города транспортные узлы - Левая набережная и площадь Героев. Из-за обильного количества осадков автомобилисты с трудом передвигались и на так называемой "новой дороге", ведущей от площади Героев к улице Тамарашвили (Ваке-Сабуртало). Затопило подвалы, первые этажи жилых домов и коммерческие объекты на улице Цинамдзгвришвили.Работники мэрии Тбилиси боролись с последствиями ливня в течение всей ночи. Работы по выкачиванию воды в домах продолжаются.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, тбилиси, погода, происшествия