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На Тбилиси ночью обрушился ливень
На Тбилиси ночью обрушился ливень
Из-за ливня были частично затоплены важные для города транспортные узлы - Левая набережная и площадь Героев 01.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-01T10:04+0400
2022-05-01T10:04+0400
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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Проливной дождь, обрушившийся на Тбилиси накануне поздно ночью, создал серьезные проблемы жителям города: были затоплены дороги, улицы, подвалы жилых домов.В частности, были частично затоплены важные для города транспортные узлы - Левая набережная и площадь Героев. Из-за обильного количества осадков автомобилисты с трудом передвигались и на так называемой "новой дороге", ведущей от площади Героев к улице Тамарашвили (Ваке-Сабуртало). Затопило подвалы, первые этажи жилых домов и коммерческие объекты на улице Цинамдзгвришвили.Работники мэрии Тбилиси боролись с последствиями ливня в течение всей ночи. Работы по выкачиванию воды в домах продолжаются.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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грузия, новости, тбилиси, погода, происшествия
На Тбилиси ночью обрушился ливень
10:04 01.05.2022 (обновлено: 11:13 01.05.2022)
Из-за ливня были частично затоплены важные для города транспортные узлы - Левая набережная и площадь Героев
ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Проливной дождь, обрушившийся на Тбилиси накануне поздно ночью, создал серьезные проблемы жителям города: были затоплены дороги, улицы, подвалы жилых домов.
В частности, были частично затоплены важные для города транспортные узлы - Левая набережная и площадь Героев.
Из-за обильного количества осадков автомобилисты с трудом передвигались и на так называемой "новой дороге", ведущей от площади Героев к улице Тамарашвили (Ваке-Сабуртало).
Затопило подвалы, первые этажи жилых домов и коммерческие объекты на улице Цинамдзгвришвили.
Работники мэрии Тбилиси боролись с последствиями ливня в течение всей ночи. Работы по выкачиванию воды в домах продолжаются.