https://sputnik-georgia.ru/20220501/rossiyskie-voennye-evakuirovali-mirnykh-zhiteley-s-territorii-azovstali---video-266352785.html
Российские военные эвакуировали мирных жителей с территории "Азовстали" - видео
Российские военные эвакуировали мирных жителей с территории "Азовстали" - видео
Из близлежащих к комбинату "Азовсталь" домов в Мариуполе вышли десятки мирных жителей. Смотрите в видео, как прошла операция по их эвакуации 01.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-01T20:18+0400
2022-05-01T20:18+0400
2022-05-01T20:52+0400
видео
мультимедиа
обострение ситуации вокруг украины 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/01/266352751_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dd9abfb7a77c2a2c80dd110f0ee711a7.jpg
Люди выходили несколькими группами, воспользовавшись режимом тишины и наступлением темноты. Российские военные помогли им эвакуироваться, гражданам также было предоставлено питание, ночлег и медицинская помощь.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/01/266352751_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f2f77be37ad6af934bc249300ee1b143.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео
Российские военные эвакуировали мирных жителей с территории "Азовстали" - видео
20:18 01.05.2022 (обновлено: 20:52 01.05.2022)
Из близлежащих к комбинату "Азовсталь" домов в Мариуполе вышли десятки мирных жителей. Смотрите в видео, как прошла операция по их эвакуации
Люди выходили несколькими группами, воспользовавшись режимом тишины и наступлением темноты. Российские военные помогли им эвакуироваться, гражданам также было предоставлено питание, ночлег и медицинская помощь.