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Российские военные эвакуировали мирных жителей с территории "Азовстали" - видео

Российские военные эвакуировали мирных жителей с территории "Азовстали" - видео

Из близлежащих к комбинату "Азовсталь" домов в Мариуполе вышли десятки мирных жителей. Смотрите в видео, как прошла операция по их эвакуации 01.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-01T20:18+0400

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2022-05-01T20:52+0400

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Люди выходили несколькими группами, воспользовавшись режимом тишины и наступлением темноты. Российские военные помогли им эвакуироваться, гражданам также было предоставлено питание, ночлег и медицинская помощь.

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видео, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео