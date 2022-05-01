https://sputnik-georgia.ru/20220501/v-chast-tbilisi-2-maya-ne-budet-podavatsya-elektroenergiya-266341384.html

В части Тбилиси 2 мая не будет подаваться электроэнергия

В части Тбилиси 2 мая не будет подаваться электроэнергия

Компания приносит извинения абонентам за дискомфорт. После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится 01.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-01T11:32+0400

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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Подача электроэнергии будет временно ограничена в части Тбилиси в связи с проведением неотложных работ 2 мая, сообщают в компании "Теласи".В частности, в Сабурталинском районе с 10:00 до 18:00 часов ограничения коснутся жителей пр. Пекина (частично), ул. Мелитона и Андрия Баланчивадзе, Костава, Сабурталинской, Хвичия и Сулхана Цинцадзе. С 11:00 до 14:00 часов света не будет у жителей V квартала Важа Пщавела (частично), ул. Миндели и Зураба Анджапаридзе.Кроме того, в Надзаладевском районе с 10:00 до 18:00 часов света не будет у жителей III квартала XI микрорайона поселка ТЭВЗ, II, V кварталов III микрорайона поселка ТЭВЗ (частично), II, III кварталов III микрорайона поселка Згвисубани (частично), ул. Гии Ромелашвили и Давида Нишнианидзе.В Исанском районе с 10:00 до 18:00 часов ограничение электроэнергии не будет у населения ул. Бочормской и Леха Качиньского.В Самгорском районе с 11:00 до 17:00 часов ограничения коснутся жителей: поселка Самгори (частично), ул. Чичинадзе, Мебагеоба, Андрия Гугушвили, Корнели Санадзе, Озаани, Зураба Доборджгинидзе и Александра Заалишвили.Что касается Дидубийского района, там с 10:00 до 17:00 часов ограничения коснутся жителей пр. Акакия Церетели (частично), II, III кварталов Дигомского массива (частично), пр. Робакидзе и ул. Акакия Белиашвили.В Мтацминдском и Крцанисском районах с 10:00 до 17:00 часов ограничения коснутся жителей села Коджори (частично). Также с 11:00 до 16:00 часов ограничения коснутся жителей пр. Руставели (частично), ул. Михаила Джавахишвили, Асатиани, Ведзини, Сулико Жгенти, Залдастанишвили, Чонкадзе, Котетишвили, Лихи, Кипиани, Тариела, Месхи, Лагидзе, братьев Зубалашвили, Александра Чавчавадзе, Зандукели, братьев Какабадзе, Арсена, Рица, Гиоргия Гигаури, Вано Сараджишвили, Какабадзе, Грибоедова Бесики, Шевченко, Зураба Жвания, Боцвадзе, Макашвили, Заала Кикодзе, Абакелия, Жордания, Мтацминдской, Тхинвальской, Чабали, Элизбара Зедгенидзе, 8 марта, Екатерины Габашвили, Гурии, Барнова, Зичи, Борбало и Цхеми.В районе Ваке с 10:00 до 17:00 часов ограничения коснутся жителей Цкнетского шоссе (частично), ул. Имедадзе, Ираклия Учанеишвили и Таблиашвили.В Глдани с 10:00 до 18:00 часов электроэнергия не будет подаваться населению I, III микрорайонов Глдансклого массива (частично) и ул. Омара Хизанишвили.Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт. После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится.

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тбилиси, общество, новости, грузия, компания "теласи", теласи