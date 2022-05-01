https://sputnik-georgia.ru/20220501/v-gruzii-proizoshlo-zemletryasenie-266354290.html
В Грузии произошло землетрясение
В Грузии произошло землетрясение
Очаг землетрясения находился на глубине девять километров 01.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-01T23:44+0400
2022-05-01T23:44+0400
2022-05-01T23:59+0400
грузия
новости
происшествия
землетрясения в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23532/04/235320478_0:200:3874:2379_1920x0_80_0_0_cda716c9ee66c7522eaa4c010f319394.jpg
ТБИЛИСИ, 1 мая— Sputnik. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в 11 километрах от деревни Самеба (Самцхе-Джавахети), сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.Подземные толчки были зафиксированы в 23:35 по местному времени. Очаг землетрясения находился на глубине девять километров. Сообщений о жертвах или разрушениях не поступало.В Грузии 13 февраля произошло самое мощное с 2012 года землетрясение. Магнитуда составила 6,2. Эпицентр был на юге страны в 100 километрах от Тбилиси. Подземные толчки вызвали повреждения зданий в Дманисском и Марнеульском районах.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7, произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети на западе страны. Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель около 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23532/04/235320478_219:0:3656:2578_1920x0_80_0_0_fa89a0040625b174d5b2468e53a52f7b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, землетрясения в грузии
В Грузии произошло землетрясение
23:44 01.05.2022 (обновлено: 23:59 01.05.2022)
Очаг землетрясения находился на глубине девять километров
ТБИЛИСИ, 1 мая— Sputnik. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в 11 километрах от деревни Самеба (Самцхе-Джавахети), сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.
Подземные толчки были зафиксированы
в 23:35 по местному времени. Очаг землетрясения находился на глубине девять километров. Сообщений о жертвах или разрушениях не поступало.
В Грузии 13 февраля произошло самое мощное с 2012 года землетрясение. Магнитуда составила 6,2. Эпицентр был на юге страны в 100 километрах от Тбилиси. Подземные толчки вызвали повреждения зданий в Дманисском и Марнеульском районах.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7, произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети на западе страны. Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель около 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.