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В Тбилиси 1 мая проходит акция в защиту прав трудящихся
В Тбилиси 1 мая проходит акция в защиту прав трудящихся
Протестующие требуют создания ориентированной на работника социальной политики, достойной оплаты труда и отпускных 01.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-01T17:38+0400
2022-05-01T17:38+0400
2022-05-01T18:07+0400
грузия
новости
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объединение профсоюзов грузии
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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Объединение профсоюзов Грузии в воскресенье, 1 мая, проводит акцию с требованием улучшения условий труда для работников у здания правительственной канцелярии в Тбилиси.Протестующие требуют создания ориентированной на работника социальной политики, достойной оплаты труда и отпускных, объявления Первого мая выходным днем, выравнивания баланса заработной платы между мужчинами и женщинами, а также введения пособий по безработице.По его словам, сотни людей собрались сегодня у здания администрации правительства, чтобы напомнить властям о наличии проблем.По словам участников акции, в Грузии должна быть безопасная рабочая среда и отсутствие трудовой дискриминации.Первого мая люди во многих странах мира выходят на улицы, чтобы отметить Международный день трудящихся. В ряде стран Первомай является официальным праздником, следовательно выходным днём.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, объединение профсоюзов грузии
В Тбилиси 1 мая проходит акция в защиту прав трудящихся
17:38 01.05.2022 (обновлено: 18:07 01.05.2022)
Протестующие требуют создания ориентированной на работника социальной политики, достойной оплаты труда и отпускных
ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Объединение профсоюзов Грузии в воскресенье, 1 мая, проводит акцию с требованием улучшения условий труда для работников у здания правительственной канцелярии в Тбилиси.
Протестующие требуют создания ориентированной на работника социальной политики, достойной оплаты труда и отпускных, объявления Первого мая выходным днем, выравнивания баланса заработной платы между мужчинами и женщинами, а также введения пособий по безработице.
"Это те основные изменения, которые требуют Объединение профсоюзов Грузии и трудоустростроенные", - сказал председатель Объединения профсоюзов Ираклий Петриашвили.
По его словам, сотни людей собрались сегодня у здания администрации правительства, чтобы напомнить властям о наличии проблем.
По словам участников акции, в Грузии должна быть безопасная рабочая среда и отсутствие трудовой дискриминации.
Первого мая люди во многих странах мира выходят на улицы, чтобы отметить Международный день трудящихся. В ряде стран Первомай является официальным праздником, следовательно выходным днём.