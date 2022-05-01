https://sputnik-georgia.ru/20220501/v-tbilisi-1-maya--prokhodit-aktsiya-v-zaschitu-prav-trudyaschikhsya-266350449.html

В Тбилиси 1 мая проходит акция в защиту прав трудящихся

В Тбилиси 1 мая проходит акция в защиту прав трудящихся

Протестующие требуют создания ориентированной на работника социальной политики, достойной оплаты труда и отпускных 01.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-01T17:38+0400

2022-05-01T17:38+0400

2022-05-01T18:07+0400

грузия

новости

общество

объединение профсоюзов грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/17/264708418_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_edaea404e9acb8ba2870d2a86eab466a.jpg

ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Объединение профсоюзов Грузии в воскресенье, 1 мая, проводит акцию с требованием улучшения условий труда для работников у здания правительственной канцелярии в Тбилиси.Протестующие требуют создания ориентированной на работника социальной политики, достойной оплаты труда и отпускных, объявления Первого мая выходным днем, выравнивания баланса заработной платы между мужчинами и женщинами, а также введения пособий по безработице.По его словам, сотни людей собрались сегодня у здания администрации правительства, чтобы напомнить властям о наличии проблем.По словам участников акции, в Грузии должна быть безопасная рабочая среда и отсутствие трудовой дискриминации.Первого мая люди во многих странах мира выходят на улицы, чтобы отметить Международный день трудящихся. В ряде стран Первомай является официальным праздником, следовательно выходным днём.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, объединение профсоюзов грузии