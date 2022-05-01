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В Тбилиси и регионах полиция изъяла незаконно хранившиеся оружие и боеприпасы

В Тбилиси и регионах полиция изъяла незаконно хранившиеся оружие и боеприпасы

Возраст задержанных от 29 до 59 лет. Четверо из них имеют судимость, в том числе за убийство 01.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-01T14:51+0400

2022-05-01T14:51+0400

2022-05-01T15:06+0400

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ТБИЛИСИ, 1 мая - Sputnik. Сотрудники МВД Грузии задержали шесть человек по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов в Тбилиси и регионах страны, сообщает пресс-служба ведомства.Задержания произошли в Тбилиси, Чохатаурском и Озургетском районах Гурии, Цаленджихском и Зугдидском районах Самегрело, в Зестафони (Имерети).Возраст задержанных от 29 до 59 лет. Четверо из них имеют судимость, в том числе за убийство, говорится в сообщении.В ходе оперативно-следственных мероприятий полиция изъяла: пять пистолетов, автоматы, среди них автомат Калашникова, револьверы, охотничье ружье Винчестер, двуствольное охотничье ружье, обоймы, несколько десятков боевых патронов.Следствие ведется по частям 3 и 4 статьи 236 УК Грузии - "незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов". Преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия, мвд грузии