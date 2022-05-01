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В Тбилиси прошел митинг, приуроченный ко Дню всех трудящихся - видео
В Тбилиси прошел митинг, приуроченный ко Дню всех трудящихся - видео
День труда в Грузии отметили акцией протеста у здания правительственной администрации в центре Тбилиси. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как прошла акция 01.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-01T18:00+0400
2022-05-01T18:00+0400
2022-05-01T18:08+0400
видео
мультимедиа
протест
объединение профсоюзов грузии
профсоюзы
международный день солидарности трудящимся
видео-новости из грузии
тбилиси
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Перед зданием администрации правительства Грузии прошла акция, приуроченная к 1 мая – Дню всех трудящихся. Организатором акции выступил Союз профсоюзов Грузии. Протестующие призвали власти страны создать в Грузии более комфортные условия для трудящихся на шахтах и заводах, повысить минимальную зарплату, соблюдать принцип равноправия полов на рабочих местах, а также сделать 1 мая выходным днем, как во многих других государствах, в том числе европейских.
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видео, мультимедиа, протест, объединение профсоюзов грузии, профсоюзы, международный день солидарности трудящимся, видео-новости из грузии, тбилиси, видео
В Тбилиси прошел митинг, приуроченный ко Дню всех трудящихся - видео
18:00 01.05.2022 (обновлено: 18:08 01.05.2022)
День труда в Грузии отметили акцией протеста у здания правительственной администрации в центре Тбилиси. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как прошла акция
Перед зданием администрации правительства Грузии прошла акция, приуроченная к 1 мая – Дню всех трудящихся. Организатором акции выступил Союз профсоюзов Грузии.
Протестующие призвали власти страны создать в Грузии более комфортные условия для трудящихся на шахтах и заводах, повысить минимальную зарплату, соблюдать принцип равноправия полов на рабочих местах, а также сделать 1 мая выходным днем, как во многих других государствах, в том числе европейских.