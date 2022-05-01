https://sputnik-georgia.ru/20220501/v-tbilisi-proshel-miting-priurochennyy-ko-dnyu-vsekh-trudyaschikhsya---video-266351312.html

В Тбилиси прошел митинг, приуроченный ко Дню всех трудящихся - видео

В Тбилиси прошел митинг, приуроченный ко Дню всех трудящихся - видео

День труда в Грузии отметили акцией протеста у здания правительственной администрации в центре Тбилиси. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как прошла акция 01.05.2022, Sputnik Грузия

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видео

мультимедиа

протест

объединение профсоюзов грузии

профсоюзы

международный день солидарности трудящимся

видео-новости из грузии

тбилиси

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Перед зданием администрации правительства Грузии прошла акция, приуроченная к 1 мая – Дню всех трудящихся. Организатором акции выступил Союз профсоюзов Грузии. Протестующие призвали власти страны создать в Грузии более комфортные условия для трудящихся на шахтах и заводах, повысить минимальную зарплату, соблюдать принцип равноправия полов на рабочих местах, а также сделать 1 мая выходным днем, как во многих других государствах, в том числе европейских.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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