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https://sputnik-georgia.ru/20220501/vnimanie-gosuslugi-v-gruzii-stanut-dorozhe-266342130.html
Внимание: госуслуги в Грузии станут дороже
Внимание: госуслуги в Грузии станут дороже
Жители и гости страны должны будут учесть изменения перед подачей различных документов или получением услуг 01.05.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. В Грузии с 1 мая подорожают практически все государственные услуги, предоставляемые Домом юстиции. Sputnik Грузия собрал полный список изменившихся цен на государственные услуги по стандартным срокам получения. При получении документов в ускоренном режиме цена увеличивается. Гражданские акты: Акты регистрации бизнеса и имущества: Дома юстиции в Тбилиси и регионах предлагают гражданам до 450 сервисов: получение гражданства, вида на жительство, оформление недвижимости, открытие бизнеса. Здесь же можно получить удостоверение личности и общегражданский паспорт, свидетельство о рождении и смерти и т. д.
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дом юстиции, грузия, общество, обзоры

Внимание: госуслуги в Грузии станут дороже

09:01 01.05.2022
© photo: Sputnik / StringerДом Юстиции
Дом Юстиции - Sputnik Грузия, 1920, 01.05.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Жители и гости страны должны будут учесть изменения перед подачей различных документов или получением услуг
ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. В Грузии с 1 мая подорожают практически все государственные услуги, предоставляемые Домом юстиции.
Sputnik Грузия собрал полный список изменившихся цен на государственные услуги по стандартным срокам получения. При получении документов в ускоренном режиме цена увеличивается.
Гражданские акты:
Выдача биометрического паспорта – 150 лари
Выдача заграничного небиометрического паспорта – 65 лари
Выдача биометрического паспорта на 1 год – 130 лари
Выдача удостоверения личности гражданам Грузии – 60 лари
Выдача электронного удостоверения личности иностранным гражданам с разрешением на постоянное жительство и имеющим специальный статус – 60 лари
Справка о разводе – 60 лари
Справка о смене имени, фамилии - 75 лари
Восстановление исторической фамилии – 390 лари
Изменения в гражданских актах, кроме вопросов установления отцовства и усыновления – 20 лари
Рассмотрение документов о получении гражданства обычным способом, упрощенным способом или по специальным правилам – 65 лари
Рассмотрение вопроса о выходе из гражданства Грузии – 130 лари
Восстановление гражданства Грузии - 325 лари
Разрешение на эмиграцию – 80 лари
Разрешение на постоянное место жительство – 350 лари
Получение статуса соотечественника – 65 лари
Акты регистрации бизнеса и имущества:
Дома юстиции в Тбилиси и регионах предлагают гражданам до 450 сервисов: получение гражданства, вида на жительство, оформление недвижимости, открытие бизнеса. Здесь же можно получить удостоверение личности и общегражданский паспорт, свидетельство о рождении и смерти и т. д.
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