https://sputnik-georgia.ru/20220501/vnimanie-gosuslugi-v-gruzii-stanut-dorozhe-266342130.html

Внимание: госуслуги в Грузии станут дороже

Внимание: госуслуги в Грузии станут дороже

Жители и гости страны должны будут учесть изменения перед подачей различных документов или получением услуг 01.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-01T09:01+0400

2022-05-01T09:01+0400

2022-05-01T09:01+0400

дом юстиции

грузия

общество

обзоры

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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. В Грузии с 1 мая подорожают практически все государственные услуги, предоставляемые Домом юстиции. Sputnik Грузия собрал полный список изменившихся цен на государственные услуги по стандартным срокам получения. При получении документов в ускоренном режиме цена увеличивается. Гражданские акты: Акты регистрации бизнеса и имущества: Дома юстиции в Тбилиси и регионах предлагают гражданам до 450 сервисов: получение гражданства, вида на жительство, оформление недвижимости, открытие бизнеса. Здесь же можно получить удостоверение личности и общегражданский паспорт, свидетельство о рождении и смерти и т. д.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

дом юстиции, грузия, общество, обзоры