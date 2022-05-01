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Вода затопила набережную Тбилиси после сильного ливня - видео

Вода затопила набережную Тбилиси после сильного ливня - видео

Непогода обрушилась на Тбилиси. В ночь на воскресенье из-за сильного ливня повысился уровень воды в реке Кура и вода затопила набережную города, где всегда... 01.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-01T15:28+0400

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Машины ехали по набережной в потоках воды. Набережную на некоторых участках затопило так, что вода полностью заливала колесные арки автомобилей. Тем не менее, находились храбрецы, которые продолжали двигаться по затопленным улицам. Спустя несколько часов ливень прекратился и ситуация на дороге нормализовалась. Остались только грязь и мусор, принесенные потоками воды. Их потом убрали городские службы.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ ВИДЕОНОВОСТЕЙ SPUTNIK ГРУЗИЯ!

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