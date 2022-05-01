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Вода затопила набережную Тбилиси после сильного ливня - видео
Вода затопила набережную Тбилиси после сильного ливня - видео
Непогода обрушилась на Тбилиси. В ночь на воскресенье из-за сильного ливня повысился уровень воды в реке Кура и вода затопила набережную города, где всегда... 01.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-01T15:28+0400
2022-05-01T15:28+0400
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Машины ехали по набережной в потоках воды. Набережную на некоторых участках затопило так, что вода полностью заливала колесные арки автомобилей. Тем не менее, находились храбрецы, которые продолжали двигаться по затопленным улицам. Спустя несколько часов ливень прекратился и ситуация на дороге нормализовалась. Остались только грязь и мусор, принесенные потоками воды. Их потом убрали городские службы.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ ВИДЕОНОВОСТЕЙ SPUTNIK ГРУЗИЯ!
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видео, мультимедиа, происшествия, видео-новости из грузии, наводнение, тбилиси, видео
Вода затопила набережную Тбилиси после сильного ливня - видео
15:28 01.05.2022 (обновлено: 16:00 01.05.2022)
Непогода обрушилась на Тбилиси. В ночь на воскресенье из-за сильного ливня повысился уровень воды в реке Кура и вода затопила набережную города, где всегда оживленное движение автомобилей
Машины ехали по набережной в потоках воды. Набережную на некоторых участках затопило так, что вода полностью заливала колесные арки автомобилей. Тем не менее, находились храбрецы, которые продолжали двигаться по затопленным улицам. Спустя несколько часов ливень прекратился и ситуация на дороге нормализовалась. Остались только грязь и мусор, принесенные потоками воды. Их потом убрали городские службы.