https://sputnik-georgia.ru/20220501/zmei-nastupayut---zhiteli-sela-na-vostoke-gruzii-vstrevozheny-nashestviem-reptiliy-266349837.html
Змеи наступают - жители села на востоке Грузии встревожены нашествием рептилий
Змеи наступают - жители села на востоке Грузии встревожены нашествием рептилий
Специалисты в течение нескольких дней будут обрабатывать здание школы специальными химическими средствами 01.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-01T16:15+0400
2022-05-01T16:15+0400
2022-05-01T16:58+0400
грузия
новости
общество
змеи
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ТБИЛИСИ, 1 мая - Sputnik. Группа специалистов из Тбилиси прибыла в село Самеба Ниноцминдского района для изучения увеличивающегося числа змей.Согласно информации телеканала "Рустави2", особого внимания заслуживает местная школа, которая располагается в старом здании недалеко от озера.Специалисты в течение нескольких дней будут обрабатывать здание школы специальными химическими средствами, после чего учебный процесс обещают восстановить.В Грузии распространено порядка 24 видов змей, из них четыре — ядовитые: гюрза, степная гадюка, кавказская гадюка и носатая гадюка. В окрестностях Тбилиси встречается порядка 12 видов змей.
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Sputnik Грузия
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, змеи
Змеи наступают - жители села на востоке Грузии встревожены нашествием рептилий
16:15 01.05.2022 (обновлено: 16:58 01.05.2022)
Специалисты в течение нескольких дней будут обрабатывать здание школы специальными химическими средствами
ТБИЛИСИ, 1 мая - Sputnik. Группа специалистов из Тбилиси прибыла в село Самеба Ниноцминдского района для изучения увеличивающегося числа змей.
Согласно информации телеканала "Рустави2", особого внимания заслуживает местная школа, которая располагается в старом здании недалеко от озера.
По словам местных жителей, внутрь здания часто заползают змеи. Здесь они зимуют и спасаются от холода. Из-за участившихся случаев встреч с пресмыкающимися школа закрыта уже две недели и обучение ведется в дистанционном режиме.
Специалисты в течение нескольких дней будут обрабатывать здание школы специальными химическими средствами, после чего учебный процесс обещают восстановить.
В Грузии распространено порядка 24 видов змей, из них четыре — ядовитые: гюрза, степная гадюка, кавказская гадюка и носатая гадюка. В окрестностях Тбилиси встречается порядка 12 видов змей.