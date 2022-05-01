https://sputnik-georgia.ru/20220501/zmei-nastupayut---zhiteli-sela-na-vostoke-gruzii-vstrevozheny-nashestviem-reptiliy-266349837.html

Змеи наступают - жители села на востоке Грузии встревожены нашествием рептилий

Змеи наступают - жители села на востоке Грузии встревожены нашествием рептилий

Специалисты в течение нескольких дней будут обрабатывать здание школы специальными химическими средствами 01.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-01T16:15+0400

2022-05-01T16:15+0400

2022-05-01T16:58+0400

грузия

новости

общество

змеи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/0b/248950108_0:285:2629:1764_1920x0_80_0_0_b039da1265deb4632d714e3b62da529a.jpg

ТБИЛИСИ, 1 мая - Sputnik. Группа специалистов из Тбилиси прибыла в село Самеба Ниноцминдского района для изучения увеличивающегося числа змей.Согласно информации телеканала "Рустави2", особого внимания заслуживает местная школа, которая располагается в старом здании недалеко от озера.Специалисты в течение нескольких дней будут обрабатывать здание школы специальными химическими средствами, после чего учебный процесс обещают восстановить.В Грузии распространено порядка 24 видов змей, из них четыре — ядовитые: гюрза, степная гадюка, кавказская гадюка и носатая гадюка. В окрестностях Тбилиси встречается порядка 12 видов змей.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, змеи