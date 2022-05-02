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COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 2 мая
COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 2 мая
Тбилиси лидирует по количеству заболевших коронавирусом 02.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-02T13:22+0400
2022-05-02T13:22+0400
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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Грузинские медики выявили за последние сутки 51 случай заражения коронавирусом, из них 36 человек болеют в Тбилиси, говорится на правительственном сайте stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:Аджария – 5Имерети – 3Шида Картли – 2Гурия – 2Кахети – 2Самцхе-Джавахети – 1Квемо Картли – 0Самегрело - Земо Сванети – 0Мцхета-Мтианети – 0Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 0.В стране за последние сутки сделано 4 638 тестов на коронавирус, 3 223 – на антиген, 1 415 – ПЦР-тестов.С начала пандемии в стране зафиксирован 1 655 221 случай инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 95 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 637 293 пациента.За последние сутки из-за осложнений, вызванных коронавирусом, скончался один пациент. С начала пандемии – 16 811.На данный момент в стране 1 091 активный случай, из них 286 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 67 пациентов тяжелое. 805 пациентов проходят курс лечения дома.Показатель положительности по данным на 1 мая составляет 1,1%, за две недели – 0,99%, за семь дней – 0,84%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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грузия, общество, новости, аджария, имерети, гурия, коронавирус covid-19
COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 2 мая
13:22 02.05.2022 (обновлено: 13:24 02.05.2022)
Тбилиси лидирует по количеству заболевших коронавирусом
ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik.
Грузинские медики выявили за последние сутки 51 случай заражения коронавирусом, из них 36 человек болеют в Тбилиси, говорится на правительственном сайте stopcov.ge
.
Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:
Самегрело - Земо Сванети – 0
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 0.
В стране за последние сутки сделано 4 638 тестов на коронавирус, 3 223 – на антиген, 1 415 – ПЦР-тестов.
С начала пандемии в стране зафиксирован 1 655 221 случай инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 95 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 637 293 пациента.
За последние сутки из-за осложнений, вызванных коронавирусом, скончался один пациент. С начала пандемии – 16 811.
На данный момент в стране 1 091 активный случай, из них 286 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 67 пациентов тяжелое. 805 пациентов проходят курс лечения дома.
Показатель положительности по данным на 1 мая составляет 1,1%, за две недели – 0,99%, за семь дней – 0,84%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.