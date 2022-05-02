https://sputnik-georgia.ru/20220502/glavnyy-epidemiolog-gruzii-ne-isklyuchaet-dalneyshego-smyagcheniya-ogranicheniy-iz-za-covid-266379003.html
Главный эпидемиолог Грузии не исключает дальнейшего смягчения ограничений из-за COVID
Главный эпидемиолог Грузии не исключает дальнейшего смягчения ограничений из-за COVID
Обязательное ношение масок остается обязательным только в медучреждениях, аптеках и общественном транспорте 02.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-02T23:56+0400
2022-05-02T23:56+0400
2022-05-02T23:56+0400
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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. В случае сохранения стабильного эпидемиологического положения процесс смягчения ковид-правил может быть продолжен, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.Ношение масок в целях защиты от коронавируса отныне требуется только в медицинских учреждениях и общественном транспорте. Как отметил Гамкрелидзе, это было рекомендацией центра по контролю заболеваний Грузии.В Грузии стали смягчать ковид-ограничения по мере улучшения эпидемиологической ситуации. С 28 марта отменили количественное ограничение на посещение объектов питания, спортивных, культурных и других общественных мероприятий, а также правило обязательного ношения масок на улице.До сегодняшнего дня маски нужно было носить во всех закрытых общественных местах. Обязательное ношение остается только в медучреждениях, аптеках и общественном транспорте.В январе - начале февраля Грузия прошла пик шестой волны коронавируса. Новый штамм "омикрон" оказался настолько заразным, что за сутки 31 января было выявлено более 26 тысяч случаев инфицирования.С середины февраля эпидемиологическая обстановка в Грузии начала резко улучшаться. В последние дни прирост – в среднем 70-150 случаев в сутки.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, коронавирус covid-19
Главный эпидемиолог Грузии не исключает дальнейшего смягчения ограничений из-за COVID
Обязательное ношение масок остается обязательным только в медучреждениях, аптеках и общественном транспорте
ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. В случае сохранения стабильного эпидемиологического положения процесс смягчения ковид-правил может быть продолжен, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.
Ношение масок в целях защиты от коронавируса отныне требуется только в медицинских учреждениях и общественном транспорте. Как отметил Гамкрелидзе, это было рекомендацией центра по контролю заболеваний Грузии.
"Все в течение последнего месяца стабильно. Эта стабилизация должна продолжиться и в мае. Если сохраним эту стабильность, тогда можно будет говорить и о других смягчениях", - заявил Гамкрелидзе.
В Грузии стали смягчать ковид-ограничения по мере улучшения эпидемиологической ситуации. С 28 марта отменили количественное ограничение на посещение объектов питания, спортивных, культурных и других общественных мероприятий, а также правило обязательного ношения масок на улице.
До сегодняшнего дня маски нужно было носить во всех закрытых общественных местах. Обязательное ношение остается только в медучреждениях, аптеках и общественном транспорте.
В январе - начале февраля Грузия прошла пик шестой волны коронавируса. Новый штамм "омикрон" оказался настолько заразным, что за сутки 31 января было выявлено более 26 тысяч случаев инфицирования.
С середины февраля эпидемиологическая обстановка в Грузии начала резко улучшаться. В последние дни прирост – в среднем 70-150 случаев в сутки.