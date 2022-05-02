https://sputnik-georgia.ru/20220502/gripp-obognal-koronavirus-v-gruzii-266362713.html

Грипп обогнал коронавирус в Грузии

Грипп обогнал коронавирус в Грузии

Подобного распространения гриппа в Грузии с 2008-2009 годов не было, сказал главный эпидемиолог страны 02.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-02T12:24+0400

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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Сезон вируса гриппа в Грузии затянулся и при этом обогнал по количеству зараженных коронавирусом, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе журналистам.По его словам, подобного распространения гриппа с 2008-2009 годов в Грузии не было.По его словам, "в 2021 году эта динамика продолжилась, а в 2022 видоизменилось распространение респираторных вирусов".Как пояснил главный эпидемиолог Грузии, респираторные вирусы, такие как вирус гриппа (особенно, H3 штамм), риновирус, синцитиальный вирус, парагриппы, аденовирус появлялись во второй половине осени и циркулировали до конца марта.После появления "омикрона" динамика распространения этих и других респираторных вирусов вновь усилилась, отметил Гамкрелидзе.В январе - начале февраля Грузия прошла пик шестой волны коронавируса. Новый штамм "омикрон" оказался настолько заразным, что за сутки 31 января было выявлено более 26 тысяч случаев инфицирования.С середины февраля эпидемиологическая обстановка в Грузии начала резко улучшаться. В последние дни прирост – в среднем от 50 до 200 случаев в сутки. Эпидемиологи ожидают, что осенью коронавирус еще больше ослабеет и превратится в сезонный грипп.По последним данным, в Грузии с начала пандемии зафиксирован 1 655 221 случай инфицирования, из них 1 637 293 выздоровели, 16 811 скончались.Всемирная организация здравоохранения объявила о начале пандемии коронавируса 11 марта 2020 года. До этого, 30 января ВОЗ объявила коронавирус глобальной опасностью.Пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией, вспыхнула в Китае в декабре 2019 года. В Грузии первый случай коронавируса выявили 26 февраля 2020 года.

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грузия, общество, новости, китай, всемирная организация здравоохранения, коронавирус covid-19