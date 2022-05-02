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Грипп обогнал коронавирус в Грузии
Грипп обогнал коронавирус в Грузии
Подобного распространения гриппа в Грузии с 2008-2009 годов не было, сказал главный эпидемиолог страны 02.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-02T12:24+0400
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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Сезон вируса гриппа в Грузии затянулся и при этом обогнал по количеству зараженных коронавирусом, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе журналистам.По его словам, подобного распространения гриппа с 2008-2009 годов в Грузии не было.По его словам, "в 2021 году эта динамика продолжилась, а в 2022 видоизменилось распространение респираторных вирусов".Как пояснил главный эпидемиолог Грузии, респираторные вирусы, такие как вирус гриппа (особенно, H3 штамм), риновирус, синцитиальный вирус, парагриппы, аденовирус появлялись во второй половине осени и циркулировали до конца марта.После появления "омикрона" динамика распространения этих и других респираторных вирусов вновь усилилась, отметил Гамкрелидзе.В январе - начале февраля Грузия прошла пик шестой волны коронавируса. Новый штамм "омикрон" оказался настолько заразным, что за сутки 31 января было выявлено более 26 тысяч случаев инфицирования.С середины февраля эпидемиологическая обстановка в Грузии начала резко улучшаться. В последние дни прирост – в среднем от 50 до 200 случаев в сутки. Эпидемиологи ожидают, что осенью коронавирус еще больше ослабеет и превратится в сезонный грипп.По последним данным, в Грузии с начала пандемии зафиксирован 1 655 221 случай инфицирования, из них 1 637 293 выздоровели, 16 811 скончались.Всемирная организация здравоохранения объявила о начале пандемии коронавируса 11 марта 2020 года. До этого, 30 января ВОЗ объявила коронавирус глобальной опасностью.Пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией, вспыхнула в Китае в декабре 2019 года. В Грузии первый случай коронавируса выявили 26 февраля 2020 года.
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грузия, общество, новости, китай, всемирная организация здравоохранения, коронавирус covid-19
Грипп обогнал коронавирус в Грузии
12:24 02.05.2022 (обновлено: 12:36 02.05.2022)
Подобного распространения гриппа в Грузии с 2008-2009 годов не было, сказал главный эпидемиолог страны
ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Сезон вируса гриппа в Грузии затянулся и при этом обогнал по количеству зараженных коронавирусом, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе журналистам.
По его словам, подобного распространения гриппа с 2008-2009 годов в Грузии не было.
"В период ковид-пандемии динамика распространения респираторных вирусов видоизменилась. В 2020 году гриппа практически не было, новый коронавирус потеснил грипп, и он меньше беспокоил население", – заявил Гамкрелидзе.
По его словам, "в 2021 году эта динамика продолжилась, а в 2022 видоизменилось распространение респираторных вирусов".
Как пояснил главный эпидемиолог Грузии, респираторные вирусы, такие как вирус гриппа (особенно, H3 штамм), риновирус, синцитиальный вирус, парагриппы, аденовирус появлялись во второй половине осени и циркулировали до конца марта.
После появления "омикрона" динамика распространения этих и других респираторных вирусов вновь усилилась, отметил Гамкрелидзе.
"Если посмотреть на наши данные, увидим, что сейчас распространение вируса гриппа намного превышает распространение коронавируса. Вирус гриппа циркулирует намного больше, чем "омикрон" коронавируса, однако это не является поводом для паники", - отметил Гамкрелидзе.
В январе - начале февраля Грузия прошла пик шестой волны коронавируса. Новый штамм "омикрон" оказался настолько заразным, что за сутки 31 января было выявлено более 26 тысяч случаев инфицирования.
С середины февраля эпидемиологическая обстановка в Грузии начала резко улучшаться. В последние дни прирост – в среднем от 50 до 200 случаев в сутки. Эпидемиологи ожидают, что осенью коронавирус еще больше ослабеет и превратится в сезонный грипп.
По последним данным, в Грузии с начала пандемии зафиксирован 1 655 221 случай инфицирования, из них 1 637 293 выздоровели, 16 811 скончались.
Всемирная организация здравоохранения объявила о начале пандемии коронавируса 11 марта 2020 года. До этого, 30 января ВОЗ объявила коронавирус глобальной опасностью.
Пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией, вспыхнула в Китае в декабре 2019 года. В Грузии первый случай коронавируса выявили 26 февраля 2020 года.