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Грузия и Армения обсудили сотрудничество в сфере юстиции

Грузия и Армения обсудили сотрудничество в сфере юстиции

Стороны отметили важность совместных усилий для поддержки мира и стабильности в регионе 02.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-02T15:12+0400

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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Грузия и Армения будут укреплять сотрудничество в сфере юстиции, прав человека и оказания государственных услуг, сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии.Данное решение было принято в ходе встречи премьер-министра Ираклия Гарибашвили с министром юстиции Армении Кареном Андреасяном в Тбилиси.В ходе встречи стороны подчеркнули добрососедские отношения между Грузией и Арменией. Также разговор был посвящен вопросам безопасности в регионе на фоне событий на Украине. Подчеркнута важность совместных усилий для поддержки мира и стабильности в регионе и совместной работы по преодолению существующих вызовов.Стороны обсудили "Инициативу мирного соседства на Южном Кавказе", инициированную Гарибашвили. В этом контексте была подтверждена готовность грузинской стороны внести свой вклад в обеспечение мира в регионе.Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма.Грузия и Армения оформили между собой 88 документов международного характера в сфере торговли, защиты прав собственности производителей, борьбы против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ и прочие.

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