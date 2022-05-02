https://sputnik-georgia.ru/20220502/gruziya-i-armeniya-obsudili-sotrudnichestvo-v-sfere-yustitsii-266367373.html
Грузия и Армения обсудили сотрудничество в сфере юстиции
Грузия и Армения обсудили сотрудничество в сфере юстиции
Стороны отметили важность совместных усилий для поддержки мира и стабильности в регионе 02.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-02T15:12+0400
2022-05-02T15:12+0400
2022-05-02T15:12+0400
грузия
новости
политика
армения
ираклий гарибашвили
грузино-армянские отношения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/02/266367337_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_0f4fbdc2de7829d6070ea2704eb9e15e.jpg
ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Грузия и Армения будут укреплять сотрудничество в сфере юстиции, прав человека и оказания государственных услуг, сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии.Данное решение было принято в ходе встречи премьер-министра Ираклия Гарибашвили с министром юстиции Армении Кареном Андреасяном в Тбилиси.В ходе встречи стороны подчеркнули добрососедские отношения между Грузией и Арменией. Также разговор был посвящен вопросам безопасности в регионе на фоне событий на Украине. Подчеркнута важность совместных усилий для поддержки мира и стабильности в регионе и совместной работы по преодолению существующих вызовов.Стороны обсудили "Инициативу мирного соседства на Южном Кавказе", инициированную Гарибашвили. В этом контексте была подтверждена готовность грузинской стороны внести свой вклад в обеспечение мира в регионе.Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма.Грузия и Армения оформили между собой 88 документов международного характера в сфере торговли, защиты прав собственности производителей, борьбы против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ и прочие.
армения
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/02/266367337_66:0:1185:839_1920x0_80_0_0_f27fb29f72ec83c0c8dc6b060ad65cdc.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, армения, ираклий гарибашвили, грузино-армянские отношения
Грузия и Армения обсудили сотрудничество в сфере юстиции
Стороны отметили важность совместных усилий для поддержки мира и стабильности в регионе
ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Грузия и Армения будут укреплять сотрудничество в сфере юстиции, прав человека и оказания государственных услуг, сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии.
Данное решение было принято в ходе встречи премьер-министра Ираклия Гарибашвили с министром юстиции Армении Кареном Андреасяном в Тбилиси.
"В этом контексте было подчеркнуто значение Меморандума, подписанного между соответствующими министерствами Грузии и Армении в январе этого года", – говорится в сообщении.
В ходе встречи стороны подчеркнули добрососедские отношения между Грузией и Арменией. Также разговор был посвящен вопросам безопасности в регионе на фоне событий на Украине. Подчеркнута важность совместных усилий для поддержки мира и стабильности в регионе и совместной работы по преодолению существующих вызовов.
Стороны обсудили "Инициативу мирного соседства на Южном Кавказе", инициированную Гарибашвили. В этом контексте была подтверждена готовность грузинской стороны внести свой вклад в обеспечение мира в регионе.
Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма.
Грузия и Армения оформили между собой 88 документов международного характера в сфере торговли, защиты прав собственности производителей, борьбы против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ и прочие.