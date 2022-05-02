https://sputnik-georgia.ru/20220502/gruziyu-prodolzhaet-tryasti---ocherednoe-zemletryasenie-zafiksirovano-na-vostoke-strany-266372211.html

Грузию продолжает трясти - очередное землетрясение зафиксировано на востоке страны

Грузию продолжает трясти - очередное землетрясение зафиксировано на востоке страны

За сутки в Грузии произошло три толчка у села Самеба на юге Грузии 02.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-02T18:17+0400

2022-05-02T18:17+0400

2022-05-02T18:28+0400

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ТБИЛИСИ, 2 мая— Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в 10 километрах от деревни Самеба (Самцхе-Джавахети), сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.Подземные толчки были зафиксированы в 16:50 по местному времени. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров. Сообщений о жертвах или разрушениях не поступало.В течение суток у села Самеба, расположенного в 150 километрах от Тбилиси, было зафиксировано еще два толчка - первый в ночь на понедельник магнитудой 5,3, а второй утром 2 мая магнитудой 3,3.Трясет каждый день: как живут в сейсмически активной точке Грузии >>В Грузии 13 февраля произошло самое мощное с 2012 года землетрясение. Магнитуда составила 6,2. Эпицентр был на юге страны в 100 километрах от Тбилиси. Подземные толчки вызвали повреждения зданий в Дманисском и Марнеульском районах.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7, произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети на западе страны. Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель около 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.

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