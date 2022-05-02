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Грузия экстрадировала в США двоих человек
Грузия экстрадировала в США двоих человек
Дело касается отмывания денег наркореализаторов со всего мира 02.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-02T23:34+0400
2022-05-02T23:34+0400
2022-05-02T23:48+0400
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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Разыскиваемые Управлением по борьбе с наркотиками (DEA) - Мохаммад Яссин и Хасан Абдул Рахман, были экстрадированы из Грузии в Соединенные Штаты Америки, говорится в сообщении посольства США в Грузии.По информации дипмиссии, Яссин является лидером базирующейся в Ливане организации по отмыванию денег, услугами которой пользовались криминальные субъекты по реализации наркотиков со всего мира.Яссин и Рахман были задержаны в сентябре 2021 года в Тбилисском международном аэропорту департаментом центральной криминальной полиции при сотрудничестве с DEA.Управление по борьбе с наркотиками и посольство США благодарят прокуратуру Грузии и министерство юстиции за сотрудничество и поддержку.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, сша, экстрадиция
Грузия экстрадировала в США двоих человек
23:34 02.05.2022 (обновлено: 23:48 02.05.2022)
Дело касается отмывания денег наркореализаторов со всего мира
ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Разыскиваемые Управлением по борьбе с наркотиками (DEA) - Мохаммад Яссин и Хасан Абдул Рахман, были экстрадированы из Грузии в Соединенные Штаты Америки, говорится в сообщении посольства США в Грузии.
По информации дипмиссии, Яссин является лидером базирующейся в Ливане организации по отмыванию денег, услугами которой пользовались криминальные субъекты по реализации наркотиков со всего мира.
Яссин и Рахман были задержаны в сентябре 2021 года в Тбилисском международном аэропорту департаментом центральной криминальной полиции при сотрудничестве с DEA.
Управление по борьбе с наркотиками и посольство США благодарят прокуратуру Грузии и министерство юстиции за сотрудничество и поддержку.