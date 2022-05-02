https://sputnik-georgia.ru/20220502/iz-gruzii-v-ssha-ekstradirovana-dva-cheloveka-266378641.html

Грузия экстрадировала в США двоих человек

Грузия экстрадировала в США двоих человек

Дело касается отмывания денег наркореализаторов со всего мира 02.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-02T23:34+0400

2022-05-02T23:34+0400

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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Разыскиваемые Управлением по борьбе с наркотиками (DEA) - Мохаммад Яссин и Хасан Абдул Рахман, были экстрадированы из Грузии в Соединенные Штаты Америки, говорится в сообщении посольства США в Грузии.По информации дипмиссии, Яссин является лидером базирующейся в Ливане организации по отмыванию денег, услугами которой пользовались криминальные субъекты по реализации наркотиков со всего мира.Яссин и Рахман были задержаны в сентябре 2021 года в Тбилисском международном аэропорту департаментом центральной криминальной полиции при сотрудничестве с DEA.Управление по борьбе с наркотиками и посольство США благодарят прокуратуру Грузии и министерство юстиции за сотрудничество и поддержку.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия, сша, экстрадиция