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Как долго продлится непогода в Грузии – прогнозы синоптиков
Как долго продлится непогода в Грузии – прогнозы синоптиков
С 5 мая на территории всей страны распространятся прохладные и влажные массы, возможно, температура воздуха упадет 02.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-02T19:16+0400
2022-05-02T19:16+0400
2022-05-02T19:26+0400
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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Низкая температура сохранится на территории Грузии до 5 мая включительно, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.По прогнозам синоптиков, 2 мая в Грузии сохранится прохладная облачная погода с осадками. Температура воздуха в низине составит плюс 11-16 градусов, а 3-4 мая в Западной Грузии сравнительно распогодится. В Восточной Грузии ожидаются кратковременный дождь и гроза. В некоторых местах, возможно, пойдет град.Температура воздуха в дневное время составит плюс 18-23 градуса.С 5 мая на территории всей страны распространятся прохладные и влажные массы, возможно, температура воздуха упадет, пойдет дождь, в некоторых местах сильный.В Тбилиси ночью и вечером ожидается дождь с грозой. Температура воздуха 2 и 5 мая составит плюс 14-16 градусов, а 3-4 мая плюс 20-22 градуса.
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грузия, новости, погода, прогноз погоды
Как долго продлится непогода в Грузии – прогнозы синоптиков
19:16 02.05.2022 (обновлено: 19:26 02.05.2022)
С 5 мая на территории всей страны распространятся прохладные и влажные массы, возможно, температура воздуха упадет
ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Низкая температура сохранится на территории Грузии до 5 мая включительно, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.
По прогнозам синоптиков, 2 мая в Грузии сохранится прохладная облачная погода с осадками. Температура воздуха в низине составит плюс 11-16 градусов, а 3-4 мая в Западной Грузии сравнительно распогодится. В Восточной Грузии ожидаются кратковременный дождь и гроза. В некоторых местах, возможно, пойдет град.
Температура воздуха в дневное время составит плюс 18-23 градуса.
С 5 мая на территории всей страны распространятся прохладные и влажные массы, возможно, температура воздуха упадет, пойдет дождь, в некоторых местах сильный.
В Тбилиси ночью и вечером ожидается дождь с грозой. Температура воздуха 2 и 5 мая составит плюс 14-16 градусов, а 3-4 мая плюс 20-22 градуса.