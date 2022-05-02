https://sputnik-georgia.ru/20220502/kak-dolgo-prodlitsya-nepogoda-v-gruzii--prognozy-sinoptikov-266371580.html

Как долго продлится непогода в Грузии – прогнозы синоптиков

Как долго продлится непогода в Грузии – прогнозы синоптиков

С 5 мая на территории всей страны распространятся прохладные и влажные массы, возможно, температура воздуха упадет 02.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-02T19:16+0400

2022-05-02T19:16+0400

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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Низкая температура сохранится на территории Грузии до 5 мая включительно, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.По прогнозам синоптиков, 2 мая в Грузии сохранится прохладная облачная погода с осадками. Температура воздуха в низине составит плюс 11-16 градусов, а 3-4 мая в Западной Грузии сравнительно распогодится. В Восточной Грузии ожидаются кратковременный дождь и гроза. В некоторых местах, возможно, пойдет град.Температура воздуха в дневное время составит плюс 18-23 градуса.С 5 мая на территории всей страны распространятся прохладные и влажные массы, возможно, температура воздуха упадет, пойдет дождь, в некоторых местах сильный.В Тбилиси ночью и вечером ожидается дождь с грозой. Температура воздуха 2 и 5 мая составит плюс 14-16 градусов, а 3-4 мая плюс 20-22 градуса.

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