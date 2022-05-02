https://sputnik-georgia.ru/20220502/kogda-zavershitsya-pandemiya---mnenie-glavnogo-infektsionista-gruzii-266354759.html

Когда завершится пандемия – мнение главного инфекциониста Грузии

Когда завершится пандемия – мнение главного инфекциониста Грузии

Если не появятся новые опасные мутации вируса, пандемия подходит к концу, считает врач 02.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-02T07:01+0400

2022-05-02T07:01+0400

2022-05-02T08:11+0400

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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Где-то осенью медики могут объявить об окончании пандемии коронавируса, заявил директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.Накануне стало известно, что Координационный совет при правительстве Грузии рассмотрит возможность отмены ношения масок в закрытых помещениях для части граждан.Директор Тбилисской инфекционной больницы говорит, что мир сейчас находится на пике постпандемического периода, создан большой иммунный слой из вакцинированных и инфицированных людей."Если не появятся новые опасные мутации вируса, пандемия подходит к концу", – заявил Церцвадзе.По словам Церцвадзе, сегодня все клиники Грузии и все семейные врачи приблизительно на одном высоком уровне могут управлять ковид-пациентами.В январе - начале февраля Грузия прошла пик шестой волны коронавируса. Новый штамм "омикрон" оказался настолько заразным, что за сутки 31 января было выявлено более 26 тысяч случаев инфицирования.С середины февраля эпидемиологическая обстановка в Грузии начала резко улучшаться. В последние дни прирост – в среднем до 200-300 случаев в сутки.Эпидемиологи ожидают, что осенью коронавирус еще больше ослабеет и превратится в сезонный грипп. По словам грузинских специалистов, в Грузии, по официальным данным, иммунитет к коронавирусу имеют уже 85% населения.В Грузии первый случай коронавируса выявили 26 февраля 2020 года.

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грузия, новости, общество, коронавирус covid-19