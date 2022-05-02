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О чем говорили президенты Грузии и Германии
О чем говорили президенты Грузии и Германии
Президенты обсудили роль Грузии в регионе и ее растущую привлекательность для инвесторов 02.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-02T23:14+0400
2022-05-02T23:14+0400
2022-05-02T23:25+0400
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германия
франк-вальтер штайнмайер
саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Роль Германии в поддержке Грузии, дипломатические отношения и события в мире стали главными темами встречи президента Грузии Саломе Зурабишвили с ее немецким коллегой Франк-Вальтером Штайнмайером в Берлине, сообщает администрация главы грузинского государства.Встреча прошла в рамках рабочего визита Зурабишвили в Германию. На встрече была отмечена символичность визита президента Грузии в Германию, который совпал с 30-летием дипломатических отношений между странами. Также стороны обсудили роль Грузии в регионе и ее растущую привлекательность для инвесторов и была высказана надежда на то, что немецкие инвесторы обратят внимание на Грузию во время поисков новых энергетических маршрутов. В конце встречи Зурабишвили пригласила Штайнмайера в Тбилиси.Германия и Грузия установили дипломатические отношения в 1992 году. Именно в этом году в Грузии открылось посольство Германии. С тех пор страны активно сотрудничают в сферах торговли, экономики, безопасности, культуры и образования и многих других сферах.
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грузия, новости, политика, германия, франк-вальтер штайнмайер, саломе зурабишвили
О чем говорили президенты Грузии и Германии
23:14 02.05.2022 (обновлено: 23:25 02.05.2022)
Президенты обсудили роль Грузии в регионе и ее растущую привлекательность для инвесторов
ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Роль Германии в поддержке Грузии, дипломатические отношения и события в мире стали главными темами встречи президента Грузии Саломе Зурабишвили с ее немецким коллегой Франк-Вальтером Штайнмайером в Берлине, сообщает администрация главы грузинского государства.
Встреча прошла в рамках рабочего визита Зурабишвили в Германию.
На встрече была отмечена символичность визита президента Грузии в Германию, который совпал с 30-летием дипломатических отношений между странами.
"Грузия не забывает, какую важную роль сыграла Германия в направлении политической, экономической и культурной поддержки в этот период. Если кого и можно назвать старым другом Грузии – это Германия", - сказала Зурабишвили на встрече.
Также стороны обсудили роль Грузии в регионе и ее растущую привлекательность для инвесторов и была высказана надежда на то, что немецкие инвесторы обратят внимание на Грузию во время поисков новых энергетических маршрутов.
В конце встречи Зурабишвили пригласила Штайнмайера в Тбилиси.
Германия и Грузия установили дипломатические отношения в 1992 году. Именно в этом году в Грузии открылось посольство Германии. С тех пор страны активно сотрудничают в сферах торговли, экономики, безопасности, культуры и образования и многих других сферах.