https://sputnik-georgia.ru/20220502/o-chem-govorili-prezidenty-gruzii-i-germanii-266378435.html

О чем говорили президенты Грузии и Германии

О чем говорили президенты Грузии и Германии

Президенты обсудили роль Грузии в регионе и ее растущую привлекательность для инвесторов 02.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-02T23:14+0400

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грузия

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политика

германия

франк-вальтер штайнмайер

саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Роль Германии в поддержке Грузии, дипломатические отношения и события в мире стали главными темами встречи президента Грузии Саломе Зурабишвили с ее немецким коллегой Франк-Вальтером Штайнмайером в Берлине, сообщает администрация главы грузинского государства.Встреча прошла в рамках рабочего визита Зурабишвили в Германию. На встрече была отмечена символичность визита президента Грузии в Германию, который совпал с 30-летием дипломатических отношений между странами. Также стороны обсудили роль Грузии в регионе и ее растущую привлекательность для инвесторов и была высказана надежда на то, что немецкие инвесторы обратят внимание на Грузию во время поисков новых энергетических маршрутов. В конце встречи Зурабишвили пригласила Штайнмайера в Тбилиси.Германия и Грузия установили дипломатические отношения в 1992 году. Именно в этом году в Грузии открылось посольство Германии. С тех пор страны активно сотрудничают в сферах торговли, экономики, безопасности, культуры и образования и многих других сферах.

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грузия, новости, политика, германия, франк-вальтер штайнмайер, саломе зурабишвили