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Оппозиция Армении проводит шествие по центральным улицам Еревана
Оппозиция Армении проводит шествие по центральным улицам Еревана
По данным полиции, в ходе акций протеста с блокированием десятков улиц были задержаны 244 человека 02.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-02T20:36+0400
2022-05-02T20:36+0400
2022-05-02T20:36+0400
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ТБИЛИСИ 2 мая – Sputnik. Оппозиция Армении, требующая отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, начала шествие по центральным улицам Еревана.Шествие началось после короткого митинга на площади Франции. Участники акции призывают соотечественников присоединиться к их борьбе, передает Sputnik Армения.По данным полиции, в ходе акций протеста с блокированием десятков улиц были задержаны 244 человека, оппозиция утверждает, что число задержанных составило около 300, почти все они освобождены.С 25 апреля армянская оппозиция проводит акции протеста по всей Армении, так как считает, что политика властей "разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности". В Ереван направились колонны оппозиционеров из городов Иджеван и Тигранашен, они прибыли в столицу 1 мая и участвуют в митинге.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, политика, армения
Оппозиция Армении проводит шествие по центральным улицам Еревана
По данным полиции, в ходе акций протеста с блокированием десятков улиц были задержаны 244 человека
ТБИЛИСИ 2 мая – Sputnik. Оппозиция Армении, требующая отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, начала шествие по центральным улицам Еревана.
Шествие началось после короткого митинга на площади Франции. Участники акции призывают соотечественников присоединиться к их борьбе, передает Sputnik Армения
.
По данным полиции, в ходе акций протеста с блокированием десятков улиц были задержаны 244 человека, оппозиция утверждает, что число задержанных составило около 300, почти все они освобождены.
С 25 апреля армянская оппозиция проводит акции протеста по всей Армении, так как считает, что политика властей "разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности". В Ереван направились колонны оппозиционеров из городов Иджеван и Тигранашен, они прибыли в столицу 1 мая и участвуют в митинге.