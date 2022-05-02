https://sputnik-georgia.ru/20220502/pochemu-v-gruzii-dorogoe-toplivo-premer-zhdet-otcheta-agentstva-konkurentsii-266363277.html

Почему в Грузии дорогое топливо? Премьер ждет отчета Агентства конкуренции

Почему в Грузии дорогое топливо? Премьер ждет отчета Агентства конкуренции

Цены на топливо в Грузии начали расти с осени прошлого года, однако резкие скачки были зафиксированы в феврале-марте текущего 02.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-02T12:34+0400

2022-05-02T12:34+0400

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цены на топливо

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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. В Грузию начали завозить дешевое автомобильное топливо, но на ценах это пока не отразилось, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили на заседании правительства в понедельник.Агентство конкуренции предоставит правительству промежуточный отчет о состоянии на рынке топлива в Грузии 15 мая.По словам премьера, сделать выводы и отреагировать на ситуацию правительство сможет лишь после ознакомления с результатами мониторинга Агентства."Мы заранее ничего не утверждаем. Существует определенная информация о том, нет ли, к примеру, каких-то договоренностей в связи с ценами, но чтобы все это предотвратить, нужен отчет мониторинга. После этого мы сделаем соответствующие выводы", – отметил Гарибашвили.Агентство конкуренции уже отчиталось правительству о ситуации в связи со стоимостью автомобильного топлива за прошедшие три месяца, в результате чего было решено продолжить мониторинг рынка.В результате наблюдений, Агентство выработает комплексные рекомендации для содействия здоровой конкуренции на рынке топлива в стране.В конце марта в нескольких крупных городах Грузии прошли акции против повышения цен на топливо. Тогда организаторы заверили, что цены вырастут еще больше, но снизив акциз, можно снизить цены на топливо.Комментируя митинг премьер напомнил, что Грузия не производит газ и нефть, и полностью зависит от импорта, и призвал население не поддаваться на провокации политиков, которые вводят их в заблуждение.Цены на топливо в Грузии начали расти с осени прошлого года, однако резкие скачки были зафиксированы в феврале-марте текущего. В частности, бензин АИ-92 за месяц подорожал почти на 12%, его стоимость за литр составила около 3,8 лари (1,2 доллара), а стоимость литра бензина АИ-95 достигла исторического максимума – 4 лари (около 1,3 доллара).

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грузия, экономика, новости, цены на топливо