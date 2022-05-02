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Приметы на Радоницу 2022: что можно и нельзя делать в праздник

Приметы на Радоницу 2022: что можно и нельзя делать в праздник

Радоницу или родительский вторник православная церковь празднует на девятый день после Пасхи 02.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-02T17:58+0400

2022-05-02T17:58+0400

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В 2022 году Радоницу - день особого поминания усопших, отмечают 3 мая.О приметах на Радоницу - что можно и нельзя делать в родительский вторник, читайте в материале Sputnik Грузия.РадоницаРадоницу отмечают издревле — с принятием христианства, языческий праздник органично "переплелся" с православными церковными традициями.Как и большинство православных праздников с языческими корнями, Радоницу привязали в церковном календаре к Пасхе.Православная Радоница считается Пасхой умерших – в праздник нельзя плакать и горевать по усопшим, так как считается, что их души в этот день радуются вместе с живыми Воскресению Христову.Родительский вторник отмечает и грузинская церковь, но большинство жителей страны, по традиции, посещают могилки умерших на следующий день после Пасхи.Что можно и нельзя делатьВерующие на Радоницу с утра идут в церковь и молятся за усопших – они подают поминальные записочки с именами умерших родных, которые священник упоминает во время службы.После богослужения прихожане отправляются на кладбище, чтобы поделиться пасхальной радостью с усопшими родными, так как праздник служит символом Воскресения и будущей бессмертной жизни христиан.На кладбище, по обычаю, несут крашеные яйца и куличи, наводят порядок на могилках, читают молитву и ставят свечку. А вот устраивать на кладбище праздничное застолье нельзя - традицию оставлять еду для умерших на могилах Церковь не приветствует, так как считает это языческим обрядом.Нельзя также на кладбище распивать спиртные напитки — поминать умерших можно и нужно молитвой. Поминальную трапезу можно устроить дома, но злоупотреблять спиртным нельзя.Работать на Радоницу можно, но нельзя забывать о значении праздничного дня.Венчаться на Радоницу, которая всегда приходиться на вторник, нельзя, ибо по вторникам Таинство Венчания не совершается, чтобы первый день семейной жизни молодоженов не приходился на среду – постный день.Регистрировать брак на Радоницу можно, так как это обычный непостный день церковного года, в который принято поминать усопших.На Радоницу нельзя выяснять отношения - раздражаться, ссориться, а также совершать любые другие поступки, разрушающие мир между людьми. В родительский вторник можно и нужно делать добрые дела и подавать милостыню, с просьбой помолиться за усопших.Приметы праздникаХорошая примета - дождь на Радоницу, она сулит богатый урожай. Поэтому в праздник проводили обряд окликания дождя. Для этого детвора целый день бегала по селу, окликая дождь.Сохранить молодость и красоту, по приметам, помогала дождевая вода, поэтому девушки умывались ею через серебряные или золотые кольца.Плохая примета на Радоницу сеять и сажать что-либо в землю, поэтому люди старались работами в огороде заняться после праздника.Новолуние на Радоницу хорошая примета – год будет урожайным, ну а если Луна убывает – год ожидается неурожайным.По приметам, тот, кто на Радоницу первым придет на кладбище, получит покровительство и благодарность умерших.Беременным женщинам ходить на Радоницу на кладбище плохая примета, поэтому будущим матерям посещать могилы в праздник строго воспрещалось.Материал подготовлен на основе открытых источников

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справки , религия , календарь религиозных праздников