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Рождаемость и смертность в Грузии: 2013 - 2021
Рождаемость и смертность в Грузии: 2013 - 2021
В 2021 году в Грузии смертность превысила рождаемость: в стране родились 46 тысяч детей, а количество скончавшихся превысило 59,9 тысячи человек 02.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-02T22:51+0400
2022-05-02T22:51+0400
2022-05-02T22:51+0400
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общество
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инфографика
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Согласно данным Национального агентства статистики, в 2021 году отрицательный прирост населения фиксируется во всех регионах страны, кроме Аджарской автономной республики.Наибольшая разница между смертностью и рождаемостью зафиксирована в регионе Имерети, где прирост населения составил -4,1 тысячи. Далее следуют Тбилиси с приростом населения –2,9 тысячи и регион в Самегрело – Земо Сванети с -2,4 тысячи.В Аджарии в 2021 году прирост населения составил 1,1 тысячи.В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, как в стране обстояли дела со смертностью и рождаемостью с 2013 года.
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грузия, общество, демографическая ситуация в грузии, инфографика, инфографика
Рождаемость и смертность в Грузии: 2013 - 2021
В 2021 году в Грузии смертность превысила рождаемость: в стране родились 46 тысяч детей, а количество скончавшихся превысило 59,9 тысячи человек
Согласно данным Национального агентства статистики, в 2021 году отрицательный прирост населения фиксируется во всех регионах страны, кроме Аджарской автономной республики.
Наибольшая разница между смертностью и рождаемостью зафиксирована в регионе Имерети, где прирост населения составил -4,1 тысячи. Далее следуют Тбилиси с приростом населения –2,9 тысячи и регион в Самегрело – Земо Сванети с -2,4 тысячи.
В Аджарии в 2021 году прирост населения составил 1,1 тысячи.
В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, как в стране обстояли дела со смертностью и рождаемостью с 2013 года.