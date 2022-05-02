https://sputnik-georgia.ru/20220502/rozhdaemost-i-smertnost-v-gruzii-2013---2021-266377063.html

Рождаемость и смертность в Грузии: 2013 - 2021

Рождаемость и смертность в Грузии: 2013 - 2021

В 2021 году в Грузии смертность превысила рождаемость: в стране родились 46 тысяч детей, а количество скончавшихся превысило 59,9 тысячи человек 02.05.2022, Sputnik Грузия

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грузия

общество

демографическая ситуация в грузии

инфографика

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Согласно данным Национального агентства статистики, в 2021 году отрицательный прирост населения фиксируется во всех регионах страны, кроме Аджарской автономной республики.Наибольшая разница между смертностью и рождаемостью зафиксирована в регионе Имерети, где прирост населения составил -4,1 тысячи. Далее следуют Тбилиси с приростом населения –2,9 тысячи и регион в Самегрело – Земо Сванети с -2,4 тысячи.В Аджарии в 2021 году прирост населения составил 1,1 тысячи.В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, как в стране обстояли дела со смертностью и рождаемостью с 2013 года.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, общество, демографическая ситуация в грузии, инфографика, инфографика