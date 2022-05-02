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Сколько людей живет в Азербайджане – новые данные статистики

Сколько людей живет в Азербайджане – новые данные статистики

Мальчиков в стране по-прежнему рождается больше, чем девочек, но мужчины и женщины все так же составляют по 50 процентов от общей численности населения 02.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-02T07:32+0400

2022-05-02T07:32+0400

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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Численность населения Азербайджана на 1 марта 2022 года выросла на 8 098 человек, или 0,07 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – до 10 164 464 человек.По данным Госкомстата Азербайджана, 52,9 процента населения страны проживает в городах, 47,1 процента – в селах, сообщает Sputnik Азербайджан.В указанный период мужчины и женщины составили по 50 процентов от общей численности населения.Плотность населения – 117 человек на квадратный километр.Районными (городскими) регистрационными отделами министерства юстиции в январе - феврале 2022 года в Азербайджане зарегистрировано 20 462 новорожденных (53,3 процента – мальчики, 46,7 процента – девочки).В январе-феврале 2022 года в Азербайджане было зарегистрировано 12 557 смертей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, коэффициент смертности на 1 000 человек снизился с 8,2 до 7,7.

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