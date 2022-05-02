https://sputnik-georgia.ru/20220502/tbilisskie-studenty-proveli-aktsiyu-protesta-u-zdaniya-tgu---video-266375980.html

Тбилисские студенты провели акцию протеста у здания ТГУ - видео

Тбилисские студенты провели акцию протеста у здания ТГУ - видео

У здания Первого корпуса ТГУ в столице Грузии прошла акция протеста студентов, которые требовали защиты своих прав и обеспечения образования на достойном... 02.05.2022, Sputnik Грузия

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Участники акции решили собраться в связи с началом занятий в аудиториях. Также они выразили свои претензии к руководству Тбилисского государственного университета. Главным требованием учащихся вуза стала защита их прав и обеспечение образования на высоком уровне и в достойных условиях.

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