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Тбилисские студенты провели акцию протеста у здания ТГУ - видео
Тбилисские студенты провели акцию протеста у здания ТГУ - видео
У здания Первого корпуса ТГУ в столице Грузии прошла акция протеста студентов, которые требовали защиты своих прав и обеспечения образования на достойном... 02.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-02T21:17+0400
2022-05-02T21:17+0400
2022-05-02T21:21+0400
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Участники акции решили собраться в связи с началом занятий в аудиториях. Также они выразили свои претензии к руководству Тбилисского государственного университета. Главным требованием учащихся вуза стала защита их прав и обеспечение образования на высоком уровне и в достойных условиях.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, вузы грузии, протесты студентов тгу, акции протеста, видео
Тбилисские студенты провели акцию протеста у здания ТГУ - видео
21:17 02.05.2022 (обновлено: 21:21 02.05.2022)
У здания Первого корпуса ТГУ в столице Грузии прошла акция протеста студентов, которые требовали защиты своих прав и обеспечения образования на достойном уровне
Участники акции решили собраться в связи с началом занятий в аудиториях. Также они выразили свои претензии к руководству Тбилисского государственного университета. Главным требованием учащихся вуза стала защита их прав и обеспечение образования на высоком уровне и в достойных условиях.