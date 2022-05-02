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Точный прогноз погоды в Тбилиси со 2 по 8 мая

Точный прогноз погоды в Тбилиси со 2 по 8 мая

Самый теплый день на этой неделе ожидается во вторник – температура воздуха поднимется выше 20 градусов 02.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-02T09:38+0400

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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Синоптики прогнозируют в Тбилиси преимущественно облачную и дождливую погоду на этой неделе.В понедельник, 2 мая, в столице ожидается преимущественно облачная погода и слабый дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 13 градусов. А днем столбик термометра поднимется максимум до 17 градусов тепла.Скорость ветра достигнет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 19:59.Во вторник, 3 мая, в Тбилиси также ожидается преимущественно ясная погода. Восход солнца будет в 05:55. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 11 градусов. А днем столбик термометра поднимется до 22 градусов тепла.Скорость ветра достигнет 8-13 м/с.Закат в Тбилиси будет в 20:00.В среду, 4 мая, в Тбилиси погода будет облачной и дождливой. Восход солнца будет в 05:54.Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 11 градусов. А днем столбик термометра поднимется максимум до 20 градусов тепла.Скорость ветра 8-13 м/с.Закат в Тбилиси будет в 20:01.В четверг, 5 мая, погода в столице Грузии сохранится облачной и дождливой. Восход солнца будет в 05:52.Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке 13 градусов. А днем поднимется максимум до 15 градусов тепла.Скорость ветра будет 10-15 – 17-22 м/с.Закат в Тбилиси будет в 20:02.В пятницу, 6 мая, в Тбилиси погода будет облачной и дождливой. Восход солнца будет в 05:51. Минимальная температура воздуха ночью будет до 10 градусов. А днем – максимум 15 градусов тепла.Скорость ветра 8-13 м/с.Закат в Тбилиси будет в 20:03.В субботу, 7 мая, в Тбилиси погода сохранится облачной и дождливой. Восход солнца будет в 05:50. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 10 градусов. А днем температура поднимется максимум до 15 градусов тепла.Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 20:04.В воскресенье, 8 мая, в столице Грузии ожидается облачная погода и слабый дождь. Восход солнца будет в 05:49.Минимальная температура воздуха ночью составит 11 градусов. А днем поднимется максимум до 20 градусов тепла.Скорость ветра будет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 20:05.

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