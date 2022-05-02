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В Грузию пытались ввезти 10 кг героина
В Грузию пытались ввезти 10 кг героина
За наркопреступление задержаны двое иностранцев, им грозит как минимум 15 лет тюрьмы 02.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-02T11:51+0400
2022-05-02T11:51+0400
2022-05-02T12:03+0400
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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Сотрудники пограничной полиции МВД Грузии задержали на Красном мосту двоих граждан Азербайджана, у которых обнаружили более 10 килограммов героина, говорится в сообщении на сайте министерства.По данным следствия, обвиняемые в обход контрольно-пропускного пункта незаконно пересекли государственную границу Грузии из Азербайджана и пронесли в страну более 10 килограммов героина.Мужчины были задержаны на участке, контролируемом пограничным сектором "Вахтангиси". Возраст задержанных 24 и 33 года.Они обвиняются в незаконном пересечении государственной границы Грузии группой лиц, незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотиков в особо крупном размере, а также незаконном ввозе наркотиков в Грузию в особо крупном размере.Задержанным грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет или бессрочное лишение свободы
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происшествия, грузия, новости, азербайджан, наркотики
В Грузию пытались ввезти 10 кг героина
11:51 02.05.2022 (обновлено: 12:03 02.05.2022)
За наркопреступление задержаны двое иностранцев, им грозит как минимум 15 лет тюрьмы
ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Сотрудники пограничной полиции МВД Грузии задержали на Красном мосту двоих граждан Азербайджана, у которых обнаружили более 10 килограммов героина, говорится в сообщении на сайте министерства.
По данным следствия
, обвиняемые в обход контрольно-пропускного пункта незаконно пересекли государственную границу Грузии из Азербайджана и пронесли в страну более 10 килограммов героина.
Мужчины были задержаны на участке, контролируемом пограничным сектором "Вахтангиси". Возраст задержанных 24 и 33 года.
Они обвиняются в незаконном пересечении государственной границы Грузии группой лиц, незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотиков в особо крупном размере, а также незаконном ввозе наркотиков в Грузию в особо крупном размере.
Задержанным грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет или бессрочное лишение свободы