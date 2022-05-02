https://sputnik-georgia.ru/20220502/v-gruziyu-pytalis-vvezti-10-kg-geroina-266361755.html

В Грузию пытались ввезти 10 кг героина

В Грузию пытались ввезти 10 кг героина

За наркопреступление задержаны двое иностранцев, им грозит как минимум 15 лет тюрьмы 02.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-02T11:51+0400

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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Сотрудники пограничной полиции МВД Грузии задержали на Красном мосту двоих граждан Азербайджана, у которых обнаружили более 10 килограммов героина, говорится в сообщении на сайте министерства.По данным следствия, обвиняемые в обход контрольно-пропускного пункта незаконно пересекли государственную границу Грузии из Азербайджана и пронесли в страну более 10 килограммов героина.Мужчины были задержаны на участке, контролируемом пограничным сектором "Вахтангиси". Возраст задержанных 24 и 33 года.Они обвиняются в незаконном пересечении государственной границы Грузии группой лиц, незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотиков в особо крупном размере, а также незаконном ввозе наркотиков в Грузию в особо крупном размере.Задержанным грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет или бессрочное лишение свободы

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происшествия, грузия, новости, азербайджан, наркотики