https://sputnik-georgia.ru/20220503/besporyadki-v-armenii-napryazhennaya-situatsiya-na-prospekte-bagramyana-privela-k-zaderzhaniyam-266395364.html
Беспорядки в Армении: напряженная ситуация на проспекте Баграмяна привела к задержаниям
Беспорядки в Армении: напряженная ситуация на проспекте Баграмяна привела к задержаниям
Демонстранты попытались перекрыть движение по одной из главных улиц Еревана при помощи эвакуатора. Смотрите подробности в видео 03.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-03T12:34+0400
2022-05-03T12:34+0400
2022-05-03T15:40+0400
армения
мультимедиа
видео
акции протеста
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С раннего утра протестующие перекрыли движение на проспекте Баграмяна в центре Еревана, пригнав сюда эвакуатор, сообщает Sputnik АрменияНа место прибыли полицейские, которые начали вытеснять протестующих. После чего, завязалась небольшая потасовка, в ходе которой несколько человек были задержаны.Среди задержанных - пресс-секретарь экс-главы СНБ Артура Ванецяна Сос Акопян.
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
армения, мультимедиа, видео, акции протеста, видео
Беспорядки в Армении: напряженная ситуация на проспекте Баграмяна привела к задержаниям
12:34 03.05.2022 (обновлено: 15:40 03.05.2022)
Демонстранты попытались перекрыть движение по одной из главных улиц Еревана при помощи эвакуатора. Смотрите подробности в видео
С раннего утра протестующие перекрыли движение на проспекте Баграмяна в центре Еревана, пригнав сюда эвакуатор, сообщает Sputnik Армения
На место прибыли полицейские, которые начали вытеснять протестующих. После чего, завязалась небольшая потасовка, в ходе которой несколько человек были задержаны.
Среди задержанных - пресс-секретарь экс-главы СНБ Артура Ванецяна Сос Акопян.