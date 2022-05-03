https://sputnik-georgia.ru/20220503/besporyadki-v-armenii-napryazhennaya-situatsiya-na-prospekte-bagramyana-privela-k-zaderzhaniyam-266395364.html

Беспорядки в Армении: напряженная ситуация на проспекте Баграмяна привела к задержаниям

Беспорядки в Армении: напряженная ситуация на проспекте Баграмяна привела к задержаниям

Демонстранты попытались перекрыть движение по одной из главных улиц Еревана при помощи эвакуатора. Смотрите подробности в видео 03.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-03T12:34+0400

2022-05-03T12:34+0400

2022-05-03T15:40+0400

армения

мультимедиа

видео

акции протеста

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С раннего утра протестующие перекрыли движение на проспекте Баграмяна в центре Еревана, пригнав сюда эвакуатор, сообщает Sputnik АрменияНа место прибыли полицейские, которые начали вытеснять протестующих. После чего, завязалась небольшая потасовка, в ходе которой несколько человек были задержаны.Среди задержанных - пресс-секретарь экс-главы СНБ Артура Ванецяна Сос Акопян.

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армения, мультимедиа, видео, акции протеста, видео