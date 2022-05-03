https://sputnik-georgia.ru/20220503/cheshskaya-kompaniya-pomozhet-gruzii-uluchshit-kachestvo-vozdushnogo-nablyudeniya-266403604.html

Чешская компания поможет Грузии улучшить качество воздушного наблюдения

Чешская компания поможет Грузии улучшить качество воздушного наблюдения

Чешская компания проведет новую конфигурацию программного обеспечения в Тбилисском международном аэропорту 03.05.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. ООО "Грузаэронавигация" и чешская компания ALES s.r.o. подписали соглашение о модернизации и настройке резервной системы LETVIS ATC, принадлежащей "Грузаэронавигации", в аэропортах Тбилиси, Батуми и Кутаиси, сообщает пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития Грузии.Согласно договоренности, чешская компания проведет новую конфигурацию программного обеспечения в Тбилисском международном аэропорту. Документ подписали гендиректор "Грузаэронавигации" Гоча Мезвришвили и коммерческий директор ALES s.r.o. Мирослав Андр.В частности, были осуществлены изменения абсолютной высоты перехода и переходного эшелона, установленной для установки горизонтальных и вертикальных границ ключевой зоны наблюдения, измерения высоты воздушного судна.Также были определены минимальные высоты самолета и вектора и установлены новые горизонтальные границы зоны наблюдения.По информации ведомства, данные, полученные в результате настройки программного обеспечения, необходимы наблюдателям Службы воздушного наблюдения, чтобы они могли воспринимать полную картину воздушного пространства и, следовательно, обеспечивать безопасность полетов.В рамках соглашения чешская компания будет предоставлять услуги по модернизации и настройке системы в соответствии с процедурами системы менеджмента качества ISO 9001:2015 и будет в полном соответствии с рекомендациями ICAO/EUROCONTROL.

https://sputnik-georgia.ru/20210601/Dolgosrochnaya-aviatsionnaya-strategiya-budet-razrabotana-v-Gruzii-251903909.html

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