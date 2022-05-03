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https://sputnik-georgia.ru/20220503/circus-mircus-proveli-pervuyu-repetitsiyu-na-stsene-evrovideniya---2022--foto-266387598.html
Circus Mircus провели первую репетицию на сцене "Евровидения - 2022" – ФОТО
Circus Mircus провели первую репетицию на сцене "Евровидения - 2022" – ФОТО
Грузинские музыканты уже в Италии и вовсю покоряют международного зрителя 03.05.2022, Sputnik Грузия
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2022-05-03T13:20+0400
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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Группа Circus Mircus, которая представляет Грузию на международном песенном конкурсе "Евровидение - 2022", провела первую репетицию в Италии.Грузинские музыканты прошли свою первую репетицию на сцене в Турине, где в этом году пройдет конкурс. В Сети уже появились фото- и видеокадры с выступления.На кадрах видно, что члены группы стоят на сцене в разных ярких костюмах, скрывая свои лица аксессуарами и масками. Пользователи отметили этот факт, однако некоторым не хватило зрелищ на сцене."Мне нравится, но мне не хватило сценических элементов. Костюмы хороши, удачи", – пишет один из комментаторов.Грузинская группа представила клип на песню Lock Me In, где в главной роли предстал Ута Бекая, который поет в клоунском ярком костюме на цирковой арене. Вместе с ним на сцене можно увидеть и других персонажей из цирковой тематики.С момента своего основания группа выпустила десять музыкальных клипов в самых разных жанрах. Члены группы говорят, что Circus Mircus – это движение, которое объединяет десятки профессионалов из разных областей для создания беспрецедентного аудиовизуального опыта."Евровидение - 2022" пройдет в Турине (Италия), благодаря победе Måneskin с песней Zitti e buoni на конкурсе предыдущего года, проходившем в Роттердаме (Нидерланды). До этого Италия принимала у себя "Евровидение" в 1965 и 1991 годах. Первый и второй полуфиналы состоятся 10 и 12 мая, а финал – 14 мая. В конкурсе будет участвовать 40 стран.
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евровидение 2022, новости, мировая культура, грузия, италия

Circus Mircus провели первую репетицию на сцене "Евровидения - 2022" – ФОТО

13:20 03.05.2022
© Courtesy of Eurovision GeorgiaГрузинская группа Circus Mircus на конкурсе "Евровидение - 2022"
Грузинская группа Circus Mircus на конкурсе Евровидение - 2022 - Sputnik Грузия, 1920, 03.05.2022
© Courtesy of Eurovision Georgia
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Грузинские музыканты уже в Италии и вовсю покоряют международного зрителя
ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Группа Circus Mircus, которая представляет Грузию на международном песенном конкурсе "Евровидение - 2022", провела первую репетицию в Италии.
Грузинские музыканты прошли свою первую репетицию на сцене в Турине, где в этом году пройдет конкурс. В Сети уже появились фото- и видеокадры с выступления.
© Courtesy of Eurovision GeorgiaГрузинская группа Circus Mircus на конкурсе "Евровидение - 2022"
Грузинская группа Circus Mircus на конкурсе Евровидение - 2022 - Sputnik Грузия, 1920, 03.05.2022
Грузинская группа Circus Mircus на конкурсе "Евровидение - 2022"
© Courtesy of Eurovision Georgia
На кадрах видно, что члены группы стоят на сцене в разных ярких костюмах, скрывая свои лица аксессуарами и масками. Пользователи отметили этот факт, однако некоторым не хватило зрелищ на сцене.
"Мне нравится, но мне не хватило сценических элементов. Костюмы хороши, удачи", – пишет один из комментаторов.
© Courtesy of Eurovision GeorgiaГрузинская группа Circus Mircus на конкурсе "Евровидение - 2022"
Грузинская группа Circus Mircus на конкурсе Евровидение - 2022 - Sputnik Грузия, 1920, 03.05.2022
Грузинская группа Circus Mircus на конкурсе "Евровидение - 2022"
© Courtesy of Eurovision Georgia
Грузинская группа представила клип на песню Lock Me In, где в главной роли предстал Ута Бекая, который поет в клоунском ярком костюме на цирковой арене. Вместе с ним на сцене можно увидеть и других персонажей из цирковой тематики.
С момента своего основания группа выпустила десять музыкальных клипов в самых разных жанрах. Члены группы говорят, что Circus Mircus – это движение, которое объединяет десятки профессионалов из разных областей для создания беспрецедентного аудиовизуального опыта.
© Courtesy of Eurovision GeorgiaГрузинская группа Circus Mircus на конкурсе "Евровидение - 2022"
Грузинская группа Circus Mircus на конкурсе Евровидение - 2022 - Sputnik Грузия, 1920, 03.05.2022
Грузинская группа Circus Mircus на конкурсе "Евровидение - 2022"
© Courtesy of Eurovision Georgia
"Евровидение - 2022" пройдет в Турине (Италия), благодаря победе Måneskin с песней Zitti e buoni на конкурсе предыдущего года, проходившем в Роттердаме (Нидерланды). До этого Италия принимала у себя "Евровидение" в 1965 и 1991 годах.
Первый и второй полуфиналы состоятся 10 и 12 мая, а финал – 14 мая. В конкурсе будет участвовать 40 стран.
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