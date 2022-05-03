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Дело о т. н. колл-центрах в Грузии – круг обвиняемых расширился
Дело о т. н. колл-центрах в Грузии – круг обвиняемых расширился
Обвиняемые завладели крупной суммой денег граждан Германии и других стран, и мошенническим путем легализовали полученный незаконный доход 03.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-03T13:41+0400
2022-05-03T13:41+0400
2022-05-03T13:41+0400
генеральная прокуратура грузии
новости
грузия
происшествия
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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии выявила девять человек, причастных к мошенничеству и отмыванию денег с помощью т. н. колл-центров, говорится в сообщении на сайте ведомства.Уголовные дела возбуждены в отношении семи физических и двух юридических лиц, входящих в транснациональную преступную группу.Следствие утверждает, что они завладели крупной суммой денег граждан Германии и других стран, и мошенническим путем легализовали полученный незаконный доход.Сотрудники т. н. колл-центров связывались с гражданами Германии и других стран, представлялись вымышленными именами, а также называли ложную информацию о местонахождении их компании и предлагали сделать "выгодные" вложения.А именно, операторы предлагали потенциальным жертвам участвовать в электронных торгах ценными бумагами, акциями, товарными активами, валютами и криптовалютами с использованием электронных платформ, созданных преступной группой.Сотрудники т. н. колл-центров убеждали жителей Европы в том, что они могли солидно заработать на торгах. В случае получения согласия, перечисленные ими деньги попадали на счета, которые контролировали преступники, а далее с фиктивным назначением перечислялись в Грузию, на счета их же компаний, сообщает прокуратура.Уголовное дело в отношение причастных к транснациональной преступной группе физических лиц возбуждено по статье мошенничество и легализация незаконных доходов (отмывание денег). Им грозит лишение свободы на срок от девяти до 12 лет.Что касается юридических лиц, то следствие ведется по статье 194 УК Грузии (легализация незаконных доходов), наказывается ликвидацией или лишением права на деятельность и штрафом.В рамках расследования по аналогичному факту к уголовной ответственности привлечены 24 члена организованной преступной группы и два юридических лица, а в отношении одного человека осуществляются процедуры по экстрадиции.Расследование ведется с участием Грузии и при поддержке Евроджаста – агентства Евросоюза по борьбе с преступностью.Уголовные дела также возбуждены в отношении иностранных граждан, причастных к организованной преступной группе, в том числе в отношении организаторов.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
генеральная прокуратура грузии, новости, грузия, происшествия
Дело о т. н. колл-центрах в Грузии – круг обвиняемых расширился
Обвиняемые завладели крупной суммой денег граждан Германии и других стран, и мошенническим путем легализовали полученный незаконный доход
ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии выявила девять человек, причастных к мошенничеству и отмыванию денег с помощью т. н. колл-центров, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Уголовные дела возбуждены в отношении семи физических и двух юридических лиц, входящих в транснациональную преступную группу.
Следствие утверждает
, что они завладели крупной суммой денег граждан Германии и других стран, и мошенническим путем легализовали полученный незаконный доход.
По данным прокуратуры, члены преступной группы на базе основанных в Грузии предприятий организовали т. н. колл-центр. Целью преступной группы были граждане, проживающие в разных странах Европы.
Сотрудники т. н. колл-центров связывались с гражданами Германии и других стран, представлялись вымышленными именами, а также называли ложную информацию о местонахождении их компании и предлагали сделать "выгодные" вложения.
А именно, операторы предлагали потенциальным жертвам участвовать в электронных торгах ценными бумагами, акциями, товарными активами, валютами и криптовалютами с использованием электронных платформ, созданных преступной группой.
Сотрудники т. н. колл-центров убеждали жителей Европы в том, что они могли солидно заработать на торгах. В случае получения согласия, перечисленные ими деньги попадали на счета, которые контролировали преступники, а далее с фиктивным назначением перечислялись в Грузию, на счета их же компаний, сообщает прокуратура.
Уголовное дело в отношение причастных к транснациональной преступной группе физических лиц возбуждено по статье мошенничество и легализация незаконных доходов (отмывание денег). Им грозит лишение свободы на срок от девяти до 12 лет.
Что касается юридических лиц, то следствие ведется по статье 194 УК Грузии (легализация незаконных доходов), наказывается ликвидацией или лишением права на деятельность и штрафом.
В рамках расследования по аналогичному факту к уголовной ответственности привлечены 24 члена организованной преступной группы и два юридических лица, а в отношении одного человека осуществляются процедуры по экстрадиции.
Расследование ведется с участием Грузии и при поддержке Евроджаста – агентства Евросоюза по борьбе с преступностью.
Уголовные дела также возбуждены в отношении иностранных граждан, причастных к организованной преступной группе, в том числе в отношении организаторов.