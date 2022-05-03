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Для меня важны советы Патриарха: премьер Грузии о встрече с Илией II
Для меня важны советы Патриарха: премьер Грузии о встрече с Илией II
Премьер-министр Грузии часто навещает Католикоса-Патриарха и советуется с ним по поводу текущей ситуации в стране 03.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-03T23:55+0400
2022-05-03T23:55+0400
2022-05-03T23:55+0400
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католикос-патриарх всея грузии илия ii
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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии навестил Католикоса-Патриарха всея Грузии Илию II и обсудил с ним ситуацию в мире и в стране. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили часто навещает Католикоса-Патриарха всея Грузии Илию II и советуются с ним по поводу текущей ситуации в стране.
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, католикос-патриарх всея грузии илия ii
Для меня важны советы Патриарха: премьер Грузии о встрече с Илией II
Премьер-министр Грузии часто навещает Католикоса-Патриарха и советуется с ним по поводу текущей ситуации в стране
ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии навестил Католикоса-Патриарха всея Грузии Илию II и обсудил с ним ситуацию в мире и в стране.
"Для меня большая честь встреча с Его Святейшеством. Его мудрое мнение и советы очень интересны, и их надо учитывать", - написал Гарибашвили в соцсети после встречи.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили часто навещает Католикоса-Патриарха всея Грузии Илию II и советуются с ним по поводу текущей ситуации в стране.