https://sputnik-georgia.ru/20220503/dlya-menya-vazhny-sovety-patriarkha-premer-gruzii-o-vstreche-s-iliey-ii--266406448.html

Для меня важны советы Патриарха: премьер Грузии о встрече с Илией II

Для меня важны советы Патриарха: премьер Грузии о встрече с Илией II

Премьер-министр Грузии часто навещает Католикоса-Патриарха и советуется с ним по поводу текущей ситуации в стране 03.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-03T23:55+0400

2022-05-03T23:55+0400

2022-05-03T23:55+0400

грузия

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ираклий гарибашвили

католикос-патриарх всея грузии илия ii

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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии навестил Католикоса-Патриарха всея Грузии Илию II и обсудил с ним ситуацию в мире и в стране. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили часто навещает Католикоса-Патриарха всея Грузии Илию II и советуются с ним по поводу текущей ситуации в стране.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, католикос-патриарх всея грузии илия ii