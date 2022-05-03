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Гарибашвили во Всемирный день свободы прессы заверил журналистов в своей поддержке
Гарибашвили во Всемирный день свободы прессы заверил журналистов в своей поддержке
Премьер Грузии отметил заслуги нынешней власти в обеспечении свободы СМИ в стране 03.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-03T12:19+0400
2022-05-03T12:19+0400
2022-05-03T12:19+0400
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил СМИ и журналистов со Всемирным днем свободы печати (прессы), пообещав "и впредь поддерживать их". Третьего мая отмечается Всемирный день свободы печати (прессы), провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1993 года. Ежегодно в этот день во многих странах мира проводятся мероприятия в знак защиты СМИ от посягательств на их независимость, а также с целью почтить память погибших при исполнении профессиональных обязанностей журналистов.Как отметил премьер, со дня прихода к власти политической команды "Грузинская мечта", партия поставила перед собой одну из главных задач – обеспечить независимость СМИ, для чего был проведен ряд реформ."Сегодня грузинское медиапространство плюралистично и свободно, созданы все условия для усиления и дальнейшего развития журналистики. Согласно Индексу свободы прессы, Грузия является бесспорным лидером в регионе и опережает многие страны-члены ЕС", – написал премьер.По его словам, это является достижением грузинской власти, общества и страны в целом.
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ираклий гарибашвили, новости, грузия, общество, грузинская мечта, журналисты
Гарибашвили во Всемирный день свободы прессы заверил журналистов в своей поддержке
Премьер Грузии отметил заслуги нынешней власти в обеспечении свободы СМИ в стране
ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил СМИ и журналистов со Всемирным днем свободы печати (прессы), пообещав "и впредь поддерживать их".
Третьего мая отмечается Всемирный день свободы печати (прессы), провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1993 года. Ежегодно в этот день во многих странах мира проводятся мероприятия в знак защиты СМИ от посягательств на их независимость, а также с целью почтить память погибших при исполнении профессиональных обязанностей журналистов.
"Свободная и независимая пресса, основанная на ценностях и профессионализме, является одним из главных факторов, определяющих демократию страны. Грузинские СМИ прошли наитруднейший путь со дня обретения независимости, выдержав множество вызовов, притеснений или давления", – говорится в тексте поздравления.
Как отметил премьер, со дня прихода к власти политической команды "Грузинская мечта", партия поставила перед собой одну из главных задач – обеспечить независимость СМИ, для чего был проведен ряд реформ.
"Сегодня грузинское медиапространство плюралистично и свободно, созданы все условия для усиления и дальнейшего развития журналистики. Согласно Индексу свободы прессы, Грузия является бесспорным лидером в регионе и опережает многие страны-члены ЕС", – написал премьер.
По его словам, это является достижением грузинской власти, общества и страны в целом.