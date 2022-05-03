https://sputnik-georgia.ru/20220503/garibashvili-vo-vsemirnyy-den-svobody-pressy-zaveril-zhurnalistov-v-svoey-podderzhke-266386723.html

Гарибашвили во Всемирный день свободы прессы заверил журналистов в своей поддержке

Гарибашвили во Всемирный день свободы прессы заверил журналистов в своей поддержке

Премьер Грузии отметил заслуги нынешней власти в обеспечении свободы СМИ в стране 03.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-03T12:19+0400

2022-05-03T12:19+0400

2022-05-03T12:19+0400

ираклий гарибашвили

новости

грузия

общество

грузинская мечта

журналисты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/04/260181943_0:132:1280:853_1920x0_80_0_0_b4ad30730057691bfb60b674a6d41abc.jpg

ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил СМИ и журналистов со Всемирным днем свободы печати (прессы), пообещав "и впредь поддерживать их". Третьего мая отмечается Всемирный день свободы печати (прессы), провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1993 года. Ежегодно в этот день во многих странах мира проводятся мероприятия в знак защиты СМИ от посягательств на их независимость, а также с целью почтить память погибших при исполнении профессиональных обязанностей журналистов.Как отметил премьер, со дня прихода к власти политической команды "Грузинская мечта", партия поставила перед собой одну из главных задач – обеспечить независимость СМИ, для чего был проведен ряд реформ."Сегодня грузинское медиапространство плюралистично и свободно, созданы все условия для усиления и дальнейшего развития журналистики. Согласно Индексу свободы прессы, Грузия является бесспорным лидером в регионе и опережает многие страны-члены ЕС", – написал премьер.По его словам, это является достижением грузинской власти, общества и страны в целом.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ираклий гарибашвили, новости, грузия, общество, грузинская мечта, журналисты