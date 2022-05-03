https://sputnik-georgia.ru/20220503/glava-natsbanka-gruziya-budet-strogo-soblyudat-sanktsii-266387109.html

Глава Нацбанка: Грузия будет строго соблюдать санкции

Глава Нацбанка: Грузия будет строго соблюдать санкции

Санкции будут строго соблюдаться финансовой системой Грузии, заявил глава Нацбанка 03.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-03T12:57+0400

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национальный банк грузии

коба гвенетадзе

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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Финансовая система Грузии будет строго соблюдать санкции, введенные против России, заявил президент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе.Ранее Главное управление разведки МО Украины заявило, что во избежание санкционных ограничений Россия ведет переговоры с Грузией, Арменией и Азербайджаном для реэкспорта российской продукции на международные рынки под видом продукции этих стран, и на их территории уже создано более 200 компаний.По словам главы Нацбанка, финансовый сектор Грузии незамедлительно присоединился к санкциям с 26 февраля по указанию регулятора.После начала российской спецоперации на Украине власти Грузии не раз подвергались критике со стороны украинских властей. Основанием изначально стал отказ Грузии вводить двусторонние санкции против России и обеспечивать организованную поездку добровольцев на Украину.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

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россия, грузия, экономика, новости, украина, национальный банк грузии, коба гвенетадзе