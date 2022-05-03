https://sputnik-georgia.ru/20220503/gruzinskaya-zheleznaya-doroga-naznachila-dopolnitelnye-reysy-v-batumi-266395930.html

"Грузинская железная дорога" назначила дополнительные рейсы в Батуми

"Грузинская железная дорога" назначила дополнительные рейсы в Батуми

Решение принято в связи с увеличением пассажиропотока в направлении черноморского города 03.05.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. "Грузинская железная дорога" (ГЖД) назначила дополнительные рейсы по маршруту Тбилиси-Батуми-Тбилиси с 6 по 15 мая включительно, сообщает пресс-служба компании.Данное решение компания приняла в связи с увеличением пассажиропотока в направлении черноморского города.По информации ГЖД, назначенные на дополнительные рейсы поезда будут отправляться из Тбилиси в 07:00 и прибудут в Батуми в 12:51.Время отправления из Батуми – 14:10, а прибытия в Тбилиси — 20:00.Билеты уже продаются онлайн на сайте компании: ticket.railway.ge, или в кассах ГЖД. Также билеты можно приобрести и через компании-партнеры ГЖД и с помощью аппаратов быстрого зачисления.

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грузия, новости, общество, батуми, тбилиси, грузинская железная дорога, туризм