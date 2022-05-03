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"Грузинская железная дорога" назначила дополнительные рейсы в Батуми
"Грузинская железная дорога" назначила дополнительные рейсы в Батуми
Решение принято в связи с увеличением пассажиропотока в направлении черноморского города 03.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-03T16:18+0400
2022-05-03T16:18+0400
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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. "Грузинская железная дорога" (ГЖД) назначила дополнительные рейсы по маршруту Тбилиси-Батуми-Тбилиси с 6 по 15 мая включительно, сообщает пресс-служба компании.Данное решение компания приняла в связи с увеличением пассажиропотока в направлении черноморского города.По информации ГЖД, назначенные на дополнительные рейсы поезда будут отправляться из Тбилиси в 07:00 и прибудут в Батуми в 12:51.Время отправления из Батуми – 14:10, а прибытия в Тбилиси — 20:00.Билеты уже продаются онлайн на сайте компании: ticket.railway.ge, или в кассах ГЖД. Также билеты можно приобрести и через компании-партнеры ГЖД и с помощью аппаратов быстрого зачисления.
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грузия, новости, общество, батуми, тбилиси, грузинская железная дорога, туризм
"Грузинская железная дорога" назначила дополнительные рейсы в Батуми
16:18 03.05.2022 (обновлено: 17:09 03.05.2022)
Решение принято в связи с увеличением пассажиропотока в направлении черноморского города
ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. "Грузинская железная дорога" (ГЖД) назначила дополнительные рейсы по маршруту Тбилиси-Батуми-Тбилиси с 6 по 15 мая включительно, сообщает пресс-служба компании.
Данное решение компания приняла в связи с увеличением пассажиропотока в направлении черноморского города.
По информации ГЖД, назначенные на дополнительные рейсы поезда будут отправляться из Тбилиси в 07:00 и прибудут в Батуми в 12:51.
Время отправления из Батуми – 14:10, а прибытия в Тбилиси — 20:00.
Билеты уже продаются онлайн на сайте компании: ticket.railway.ge
, или в кассах ГЖД. Также билеты можно приобрести и через компании-партнеры ГЖД и с помощью аппаратов быстрого зачисления.