https://sputnik-georgia.ru/20220503/lay-nato-u-granits---papa-rimskiy-o-vozmozhnoy-prichine-sobytiy-na-ukraine-266400164.html

"Лай НАТО у границ" - Папа Римский о возможной причине событий на Украине

"Лай НАТО у границ" - Папа Римский о возможной причине событий на Украине

Папа Римский Франциск заявил, что пока не собирается в Киев, до этого намерен посетить Москву 03.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-03T18:41+0400

2022-05-03T18:41+0400

2022-05-03T18:41+0400

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обострение ситуации вокруг украины 2022

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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Действия НАТО у границ России могли подтолкнуть Москву к специальной военной операции на Украине, заявил Папа Римский Франциск.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Папа Римский Франциск заявил, что пока не собирается в Киев, до этого намерен посетить Москву для содействия достижению мира на Украине."Но я чувствую, что мне не нужно ехать. Сначала я должен поехать в Москву, сначала я должен встретиться с (президентом РФ) Путиным. Но я тоже священник, что я могу сделать? Я делаю то, что могу. Если бы Путин открыл дверь..." - заявил папа Франциск.При этом он заявил, Ватикан пока не получил ответа от Москвы о возможности такого визита.

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россия, новости, в мире, политика, папа римский франциск, обострение ситуации вокруг украины 2022