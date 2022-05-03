https://sputnik-georgia.ru/20220503/lay-nato-u-granits---papa-rimskiy-o-vozmozhnoy-prichine-sobytiy-na-ukraine-266400164.html
"Лай НАТО у границ" - Папа Римский о возможной причине событий на Украине
"Лай НАТО у границ" - Папа Римский о возможной причине событий на Украине
Папа Римский Франциск заявил, что пока не собирается в Киев, до этого намерен посетить Москву 03.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-03T18:41+0400
2022-05-03T18:41+0400
2022-05-03T18:41+0400
россия
новости
в мире
политика
папа римский франциск
обострение ситуации вокруг украины 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/06/262635437_111:383:3071:2048_1920x0_80_0_0_774e438d42643064dc61e78882039d5a.jpg
ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Действия НАТО у границ России могли подтолкнуть Москву к специальной военной операции на Украине, заявил Папа Римский Франциск.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Папа Римский Франциск заявил, что пока не собирается в Киев, до этого намерен посетить Москву для содействия достижению мира на Украине."Но я чувствую, что мне не нужно ехать. Сначала я должен поехать в Москву, сначала я должен встретиться с (президентом РФ) Путиным. Но я тоже священник, что я могу сделать? Я делаю то, что могу. Если бы Путин открыл дверь..." - заявил папа Франциск.При этом он заявил, Ватикан пока не получил ответа от Москвы о возможности такого визита.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/06/262635437_917:432:3071:2048_1920x0_80_0_0_568b5e6deb4308aa1c2bca05a897113b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, новости, в мире, политика, папа римский франциск, обострение ситуации вокруг украины 2022
"Лай НАТО у границ" - Папа Римский о возможной причине событий на Украине
Папа Римский Франциск заявил, что пока не собирается в Киев, до этого намерен посетить Москву
ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Действия НАТО у границ России могли подтолкнуть Москву к специальной военной операции на Украине, заявил Папа Римский Франциск.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
"Возможно, лай НАТО у границ России привел к реакции Кремля. Гнев, не знаю, был ли спровоцирован, но, вероятно, способствовал", — сказал понтифик в интервью итальянской газете Corriere della Sera
.
Папа Римский Франциск заявил, что пока не собирается в Киев, до этого намерен посетить Москву для содействия достижению мира на Украине.
"Но я чувствую, что мне не нужно ехать. Сначала я должен поехать в Москву, сначала я должен встретиться с (президентом РФ) Путиным. Но я тоже священник, что я могу сделать? Я делаю то, что могу. Если бы Путин открыл дверь..." - заявил папа Франциск.
При этом он заявил, Ватикан пока не получил ответа от Москвы о возможности такого визита.