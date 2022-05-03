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На юге Грузии начали обрабатывать рогатый скот против Конго-Крымской лихорадки
На юге Грузии начали обрабатывать рогатый скот против Конго-Крымской лихорадки
Конго-Крымская лихорадка - одно из самых тяжелых заболеваний, которое переходит от животного к человеку 03.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-03T16:36+0400
2022-05-03T16:36+0400
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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. В регионе Самцхе-Джавахети с наступлением весны начали обрабатывать рогатый скот против инфекционного заболевания Конго-крымская геморрагическая лихорадка (ККГЛ), говорится в пресс-релизе Национального агентства продовольствия Грузии.Ветеринары региона в селах районов Ахалцихе, Адигени, Ахалкалаки и Аспиндза уже обработали 3 290 голов рогатого скота.Специалисты агентства призывают население быть внимательными и с ранней весны до осени (клещ активизируется в теплое и жаркое время года) строго следовать инструкциям, обрабатывать животных специальными препаратами, удалять клещей с животных с помощью пинцетов в перчатках, во время работы в полях носить закрытую одежду. При первых симптомах заболевания следует обращаться к врачу.Конго-Крымская лихорадка - одно из самых тяжелых заболеваний, которое переходит от животного к человеку. Его так называемые эндемические очаги чаще всего встречаются в регионе Самцхе-Джавахети, в частности, в районе Аспиндза, а также в районе Хашури, регион Шида Картли.В тбилисской инфекционной больнице от тяжелого инфекционного заболевания Конго-крымской лихорадки лечатся три человека.Впервые заболевание ККГЛ было выявлено в 1944 году в Крыму. ККГЛ является широко распространенной болезнью, которую вызывает передаваемый клещами вирус Nairovirus семейства Bunyaviridae.
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грузия, общество, новости, самцхе-джавахети
На юге Грузии начали обрабатывать рогатый скот против Конго-Крымской лихорадки
16:36 03.05.2022 (обновлено: 17:07 03.05.2022)
Конго-Крымская лихорадка - одно из самых тяжелых заболеваний, которое переходит от животного к человеку
ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. В регионе Самцхе-Джавахети с наступлением весны начали обрабатывать рогатый скот против инфекционного заболевания Конго-крымская геморрагическая лихорадка (ККГЛ), говорится в пресс-релизе Национального агентства продовольствия Грузии.
Ветеринары региона в селах районов Ахалцихе, Адигени, Ахалкалаки и Аспиндза уже обработали 3 290 голов рогатого скота.
Конго-крымская геморрагическая лихорадка (ККГЛ) – особо опасное природно-очаговое заболевание, характеризующееся лихорадкой, выраженной интоксикацией и кровоизлияниями на коже и внутренних органах.
Специалисты агентства призывают население быть внимательными и с ранней весны до осени (клещ активизируется в теплое и жаркое время года) строго следовать инструкциям, обрабатывать животных специальными препаратами, удалять клещей с животных с помощью пинцетов в перчатках, во время работы в полях носить закрытую одежду.
При первых симптомах заболевания следует обращаться к врачу.
Конго-Крымская лихорадка - одно из самых тяжелых заболеваний, которое переходит от животного к человеку. Его так называемые эндемические очаги чаще всего встречаются в регионе Самцхе-Джавахети, в частности, в районе Аспиндза, а также в районе Хашури, регион Шида Картли.
В тбилисской инфекционной больнице от тяжелого инфекционного заболевания Конго-крымской лихорадки лечатся три человека.
Впервые заболевание ККГЛ было выявлено в 1944 году в Крыму. ККГЛ является широко распространенной болезнью, которую вызывает передаваемый клещами вирус Nairovirus семейства Bunyaviridae.