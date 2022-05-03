https://sputnik-georgia.ru/20220503/obyazatelnaya-vaktsinatsiya-zhivotnykh-ot-beshenstva-prokhodit-na-zapade-gruzii-266405134.html
Обязательная вакцинация животных от бешенства проходит на западе Грузии
Обязательная вакцинация животных от бешенства проходит на западе Грузии
Ветеринары советуют гражданам остерегаться близкого контакта с чужими животными 03.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-03T21:59+0400
2022-05-03T21:59+0400
2022-05-03T21:59+0400
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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Ветеринары Национального агентства продовольствия Грузии в районе Абаша (Западная Грузия) начали обязательную вакцинацию животных от бешенства и дезинфекционные работы, говорится в пресс-релизе агентства.В районе Абаша выявили три случая заражения животных бешенством (две собаки и одна свинья). После выявления этих случаев ветеринары Национального агентства продовольствия незамедлительно приступили к процессу вакцинации животных.Ветеринары советуют гражданам остерегаться близкого контакта с чужими животными.Бешенство - природно-очаговое особо опасное смертельное инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства. Передаётся со слюной при укусе больным животным. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус достигает слюнных желёз, нервных клеток коры головного мозга, гиппокампа, бульбарных центров и, поражая их, вызывает тяжёлые нарушения, приводящие к смерти.Национальное агентство продовольствия ежегодно вакцинирует более 260 тысяч животных от бешенства.
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грузия, новости, общество, абаша, животные
Обязательная вакцинация животных от бешенства проходит на западе Грузии
Ветеринары советуют гражданам остерегаться близкого контакта с чужими животными
ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Ветеринары Национального агентства продовольствия Грузии в районе Абаша (Западная Грузия) начали обязательную вакцинацию животных от бешенства и дезинфекционные работы, говорится в пресс-релизе агентства.
В районе Абаша выявили три случая заражения животных бешенством (две собаки и одна свинья). После выявления этих случаев ветеринары Национального агентства продовольствия незамедлительно приступили к процессу вакцинации животных.
Агентство призывает население своевременно делать животным вакцинацию против бешенства. Специалисты предупреждают граждан, что в том случае, если они заметят в поведении животных что-то подозрительное, они должны обратиться к ветеринарам.
Ветеринары советуют гражданам остерегаться близкого контакта с чужими животными.
Бешенство - природно-очаговое особо опасное смертельное инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства. Передаётся со слюной при укусе больным животным. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус достигает слюнных желёз, нервных клеток коры головного мозга, гиппокампа, бульбарных центров и, поражая их, вызывает тяжёлые нарушения, приводящие к смерти.
Национальное агентство продовольствия ежегодно вакцинирует более 260 тысяч животных от бешенства.