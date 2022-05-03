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Оппозиция в Армении продолжает митинговать
Оппозиция в Армении продолжает митинговать
Один из лидеров движения "Сопротивление" заявил, что переговоры с властями не ведутся 03.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-03T12:23+0400
2022-05-03T12:23+0400
2022-05-03T12:31+0400
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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Оппозиция устроила в разных частях Еревана акции неповиновения, в результате с утра на какое-то время движение было парализовано, сообщает Sputnik Армения.Оппозиционеры требуют отставки властей из-за политики по Карабаху. Протестующие периодически блокируют улицы в разных частях Еревана. Митингующие разбили в центре города палаточный лагерь и провели там уже две ночи.В результате несколько человек были задержаны, в том числе сын второго президента Армении Роберта Кочаряна – Левон Кочарян. Перед тем, как сесть в полицейский автомобиль, Кочарян заявил, что борьба не будет прекращена."Мы продолжаем оставаться на улице с народом, каких-либо переговоров с властью не ведем, никаких договоренностей не имеем. Мы продолжаем настаивать на своих требованиях", – сказал один из лидеров движения "Сопротивление" Артур Ванецян заявил журналистам.Митингующие пытались перекрывать центральные улицы и накануне, из-за чего полицейские задержали 244 человека.Всплеск протестной активности был вызван несколькими резонансными заявлениями премьер-министра Армении Никола Пашиняна о переговорном процессе по Карабаху.Оппозиция обвинила Пашиняна в намерении "сдать Карабах" и потребовала его отставки, заявляя, что его политика грозит не только новыми уступками, но и потерей государственности.
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новости, в мире, роберт кочарян, артур ванецян, никол пашинян, армения, ереван
Оппозиция в Армении продолжает митинговать
12:23 03.05.2022 (обновлено: 12:31 03.05.2022)
Один из лидеров движения "Сопротивление" заявил, что переговоры с властями не ведутся
ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik.
Оппозиция устроила в разных частях Еревана акции неповиновения, в результате с утра на какое-то время движение было парализовано, сообщает Sputnik Армения
.
Оппозиционеры требуют отставки властей из-за политики по Карабаху. Протестующие периодически блокируют улицы в разных частях Еревана. Митингующие разбили в центре города палаточный лагерь и провели там уже две ночи.
"В столице рано утром проводились акции по перекрытию улиц. Благодаря немедленным и соразмерным действиям полиции перекрестки были быстро разблокированы и пробки устранены", – заявили в полиции.
В результате несколько человек были задержаны, в том числе сын второго президента Армении Роберта Кочаряна – Левон Кочарян. Перед тем, как сесть в полицейский автомобиль, Кочарян заявил, что борьба не будет прекращена.
"Мы продолжаем оставаться на улице с народом, каких-либо переговоров с властью не ведем, никаких договоренностей не имеем. Мы продолжаем настаивать на своих требованиях", – сказал один из лидеров движения "Сопротивление" Артур Ванецян заявил журналистам.
Митингующие пытались перекрывать центральные улицы и накануне, из-за чего полицейские задержали 244 человека.
Всплеск протестной активности был вызван несколькими резонансными заявлениями премьер-министра Армении Никола Пашиняна о переговорном процессе по Карабаху.
Оппозиция обвинила Пашиняна в намерении "сдать Карабах" и потребовала его отставки, заявляя, что его политика грозит не только новыми уступками, но и потерей государственности.