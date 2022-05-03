https://sputnik-georgia.ru/20220503/oppozitsiya-v-armenii-prodolzhaet-mitingovat-266387779.html

Оппозиция в Армении продолжает митинговать

Оппозиция в Армении продолжает митинговать

Один из лидеров движения "Сопротивление" заявил, что переговоры с властями не ведутся 03.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-03T12:23+0400

2022-05-03T12:23+0400

2022-05-03T12:31+0400

новости

в мире

роберт кочарян

артур ванецян

никол пашинян

армения

ереван

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/08/250278080_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ade19bd42a10866c5f59b397e25eefd0.jpg

ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Оппозиция устроила в разных частях Еревана акции неповиновения, в результате с утра на какое-то время движение было парализовано, сообщает Sputnik Армения.Оппозиционеры требуют отставки властей из-за политики по Карабаху. Протестующие периодически блокируют улицы в разных частях Еревана. Митингующие разбили в центре города палаточный лагерь и провели там уже две ночи.В результате несколько человек были задержаны, в том числе сын второго президента Армении Роберта Кочаряна – Левон Кочарян. Перед тем, как сесть в полицейский автомобиль, Кочарян заявил, что борьба не будет прекращена."Мы продолжаем оставаться на улице с народом, каких-либо переговоров с властью не ведем, никаких договоренностей не имеем. Мы продолжаем настаивать на своих требованиях", – сказал один из лидеров движения "Сопротивление" Артур Ванецян заявил журналистам.Митингующие пытались перекрывать центральные улицы и накануне, из-за чего полицейские задержали 244 человека.Всплеск протестной активности был вызван несколькими резонансными заявлениями премьер-министра Армении Никола Пашиняна о переговорном процессе по Карабаху.Оппозиция обвинила Пашиняна в намерении "сдать Карабах" и потребовала его отставки, заявляя, что его политика грозит не только новыми уступками, но и потерей государственности.

армения

ереван

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, в мире, роберт кочарян, артур ванецян, никол пашинян, армения, ереван