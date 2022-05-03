https://sputnik-georgia.ru/20220503/pervyy-reys-batumi-riga-budet-vypolnen-7-maya-266389431.html
Первый рейс Батуми-Рига будет выполнен 7 мая
Первый рейс Батуми-Рига будет выполнен 7 мая
"Air Baltic" будет летать из Батуми в Ригу два раза в неделю 03.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-03T13:59+0400
2022-05-03T13:59+0400
2022-05-03T13:59+0400
авиасообщение в грузии
авиасообщение
туризм
грузия
новости
батуми
рига
аджария
латвия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24550/72/245507252_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9d3f584217c23cc2df0dd22e53d2b0bf.jpg
ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Первый рейс из Батуми в направлении Риги будет выполнен 7 мая, говорится в пресс-релизе Департамента туризма Аджарии.Представители Департамента туризма Аджарии и Конвенционного бюро туризма провели встречи и презентации в столице Латвии.Как отмечают в самой компании, потребность на направление Батуми высокая как в Латвии, так и в Эстонии, и Литве. Соответственно, компания планирует назначить внутренние, связывающие полеты, чтобы туристы смогли через Ригу прилететь в Батуми из этих трех стран.На встречах в Риге присутствовали и представители грузинских туркомпаний, и крупных гостиничных сетей, которые рассмотрели с иностранными коллегами разработку совместных турпакетов и привлечение латвийских туристов в Грузию.Мероприятие организовали Департамент туризма Аджарии и авиакомпания "Air Baltic". На нем присутствовала посол Грузии в Латвии Тея Маисурадзе.
батуми
рига
аджария
латвия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24550/72/245507252_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7802dc7fe96f76d3815247d62c905171.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
авиасообщение в грузии, авиасообщение, туризм, грузия, новости, батуми, рига, аджария, латвия
Первый рейс Батуми-Рига будет выполнен 7 мая
"Air Baltic" будет летать из Батуми в Ригу два раза в неделю
ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Первый рейс из Батуми в направлении Риги будет выполнен 7 мая, говорится в пресс-релизе Департамента туризма Аджарии.
Представители Департамента туризма Аджарии и Конвенционного бюро туризма провели встречи и презентации в столице Латвии.
На встрече с представителями авиакомпании "Air Baltic" и местных туристических компаний делегация из Аджарии представила многообразные турпродукты региона. Авиакомпания "Air Baltic" будет летать из Батуми в направлении Риги два раза в неделю до конца сентября.
Как отмечают в самой компании, потребность на направление Батуми высокая как в Латвии, так и в Эстонии, и Литве. Соответственно, компания планирует назначить внутренние, связывающие полеты, чтобы туристы смогли через Ригу прилететь в Батуми из этих трех стран.
На встречах в Риге присутствовали и представители грузинских туркомпаний, и крупных гостиничных сетей, которые рассмотрели с иностранными коллегами разработку совместных турпакетов и привлечение латвийских туристов в Грузию.
Мероприятие организовали Департамент туризма Аджарии и авиакомпания "Air Baltic". На нем присутствовала посол Грузии в Латвии Тея Маисурадзе.