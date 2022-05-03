https://sputnik-georgia.ru/20220503/pervyy-reys-batumi-riga-budet-vypolnen-7-maya-266389431.html

Первый рейс Батуми-Рига будет выполнен 7 мая

Первый рейс Батуми-Рига будет выполнен 7 мая

"Air Baltic" будет летать из Батуми в Ригу два раза в неделю 03.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-03T13:59+0400

2022-05-03T13:59+0400

2022-05-03T13:59+0400

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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Первый рейс из Батуми в направлении Риги будет выполнен 7 мая, говорится в пресс-релизе Департамента туризма Аджарии.Представители Департамента туризма Аджарии и Конвенционного бюро туризма провели встречи и презентации в столице Латвии.Как отмечают в самой компании, потребность на направление Батуми высокая как в Латвии, так и в Эстонии, и Литве. Соответственно, компания планирует назначить внутренние, связывающие полеты, чтобы туристы смогли через Ригу прилететь в Батуми из этих трех стран.На встречах в Риге присутствовали и представители грузинских туркомпаний, и крупных гостиничных сетей, которые рассмотрели с иностранными коллегами разработку совместных турпакетов и привлечение латвийских туристов в Грузию.Мероприятие организовали Департамент туризма Аджарии и авиакомпания "Air Baltic". На нем присутствовала посол Грузии в Латвии Тея Маисурадзе.

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