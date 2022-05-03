https://sputnik-georgia.ru/20220503/populyarnogo-v-gruzii-pop-ispolnitelya-obvinyayut-v-nasilii-266391365.html

Популярного в Грузии поп-исполнителя обвиняют в насилии

Популярного в Грузии поп-исполнителя обвиняют в насилии

Причиной конфликта стал обгон автомобиля музыканта, утверждает потерпевшая 03.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-03T15:01+0400

2022-05-03T15:01+0400

2022-05-03T15:01+0400

насилие

новости

грузия

происшествия

грузинский шоу-бизнес

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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Известному в Грузии певцу Ачико Мепаридзе предъявлено обвинение в насилии, сообщает телеканал "Формула".Потерпевшая утверждает, что Мепаридзе был сильно зол. Он сначала пнул ногой ее машину, затем открыл дверь автомобиля и напал на саму женщину.По информации МВД Грузии, следствие ведется по статье 126 УК Грузии "Насилие".Музыкант пока не комментировал инцидент.

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насилие, новости, грузия, происшествия, грузинский шоу-бизнес