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Популярного в Грузии поп-исполнителя обвиняют в насилии
Популярного в Грузии поп-исполнителя обвиняют в насилии
Причиной конфликта стал обгон автомобиля музыканта, утверждает потерпевшая 03.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-03T15:01+0400
2022-05-03T15:01+0400
2022-05-03T15:01+0400
насилие
новости
грузия
происшествия
грузинский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Известному в Грузии певцу Ачико Мепаридзе предъявлено обвинение в насилии, сообщает телеканал "Формула".Потерпевшая утверждает, что Мепаридзе был сильно зол. Он сначала пнул ногой ее машину, затем открыл дверь автомобиля и напал на саму женщину.По информации МВД Грузии, следствие ведется по статье 126 УК Грузии "Насилие".Музыкант пока не комментировал инцидент.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
насилие, новости, грузия, происшествия, грузинский шоу-бизнес
Популярного в Грузии поп-исполнителя обвиняют в насилии
Причиной конфликта стал обгон автомобиля музыканта, утверждает потерпевшая
ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik.
Известному в Грузии певцу Ачико Мепаридзе предъявлено обвинение в насилии, сообщает
телеканал "Формула".
Инцидент произошел на улице Кипшидзе в Вакийском районе Тбилиси, передает телеканал. По словам женщины, которая обвиняет исполнителя в нападении, причиной конфликта стал обгон автомобиля музыканта.
Потерпевшая утверждает, что Мепаридзе был сильно зол. Он сначала пнул ногой ее машину, затем открыл дверь автомобиля и напал на саму женщину.
По информации МВД Грузии, следствие ведется по статье 126 УК Грузии "Насилие".
Музыкант пока не комментировал инцидент.