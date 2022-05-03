https://sputnik-georgia.ru/20220503/posolstvo-kitaya-provodit-konkurs-kalligrafii-i-zhivopisi-266380041.html

Посольство Китая проводит конкурс каллиграфии и живописи

Посольство Китая проводит конкурс каллиграфии и живописи

По условиям конкурса, каллиграфические и изобразительные работы должны отражать дружбу между Китаем и Грузией и отличаться творческим мышлением 03.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-03T07:46+0400

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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Посольство Китая проводит конкурс каллиграфии и живописи в честь 30-летия установления дипломатических отношений между Китаем и Грузией.Конкурс под названием "Напишем вместе новую главу китайско-грузинской дружбы и нарисуем красивое будущее двух стран" проводится в честь 30-летия установления дипломатических отношений между Грузией и Китаем, укреплением дружбы и связей между двумя народами.Каллиграфические работы должны быть выполнены мягкой или твердой кистью китайской каллиграфии.Что касается живописи, то работа должна быть выполнена в стиле традиционной китайской живописи Гохуа маслом, гуашью, акварелью, акрилом, воском, карандашом и так далее.Отмечается, что произведение должно быть оригиналом в исполнении автора. Запрещается плагиат или копировать другие работы, а также использовать спорный контент, такой как религия или политика. Каждый автор может представить не более одной работы.В конкурсе могут принять участия любители каллиграфии и живописи, а также представители грузинского общества, которые интересуются и поддерживают развитие китайско-грузинских отношений и сотрудничества.Работы будут приниматься до 22 мая по электронному адресу: chinageorgia2022@gmail.com.Соорганизаторами конкурса являются институт Конфуция Тбилисского свободного университета, институт Конфуция Университета Альте, Класс Конфуция Кутаисского университета, а также медиа-компания For You.

https://sputnik-georgia.ru/20190904/Vykhod-na-China---Greorgia-gotovit-ekonomicheskikh-attashe-246411093.html

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