https://sputnik-georgia.ru/20220503/posolstvo-kitaya-provodit-konkurs-kalligrafii-i-zhivopisi-266380041.html
Посольство Китая проводит конкурс каллиграфии и живописи
Посольство Китая проводит конкурс каллиграфии и живописи
По условиям конкурса, каллиграфические и изобразительные работы должны отражать дружбу между Китаем и Грузией и отличаться творческим мышлением 03.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-03T07:46+0400
2022-05-03T07:46+0400
2022-05-03T07:49+0400
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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Посольство Китая проводит конкурс каллиграфии и живописи в честь 30-летия установления дипломатических отношений между Китаем и Грузией.Конкурс под названием "Напишем вместе новую главу китайско-грузинской дружбы и нарисуем красивое будущее двух стран" проводится в честь 30-летия установления дипломатических отношений между Грузией и Китаем, укреплением дружбы и связей между двумя народами.Каллиграфические работы должны быть выполнены мягкой или твердой кистью китайской каллиграфии.Что касается живописи, то работа должна быть выполнена в стиле традиционной китайской живописи Гохуа маслом, гуашью, акварелью, акрилом, воском, карандашом и так далее.Отмечается, что произведение должно быть оригиналом в исполнении автора. Запрещается плагиат или копировать другие работы, а также использовать спорный контент, такой как религия или политика. Каждый автор может представить не более одной работы.В конкурсе могут принять участия любители каллиграфии и живописи, а также представители грузинского общества, которые интересуются и поддерживают развитие китайско-грузинских отношений и сотрудничества.Работы будут приниматься до 22 мая по электронному адресу: chinageorgia2022@gmail.com.Соорганизаторами конкурса являются институт Конфуция Тбилисского свободного университета, институт Конфуция Университета Альте, Класс Конфуция Кутаисского университета, а также медиа-компания For You.
https://sputnik-georgia.ru/20190904/Vykhod-na-China---Greorgia-gotovit-ekonomicheskikh-attashe-246411093.html
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Посольство Китая проводит конкурс каллиграфии и живописи
07:46 03.05.2022 (обновлено: 07:49 03.05.2022)
По условиям конкурса, каллиграфические и изобразительные работы должны отражать дружбу между Китаем и Грузией и отличаться творческим мышлением
ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Посольство Китая проводит конкурс каллиграфии и живописи в честь 30-летия установления дипломатических отношений между Китаем и Грузией.
Конкурс под названием "Напишем вместе новую главу китайско-грузинской дружбы и нарисуем красивое будущее двух стран" проводится в честь 30-летия установления дипломатических отношений между Грузией и Китаем, укреплением дружбы и связей между двумя народами.
По условиям конкурса, каллиграфические и изобразительные работы должны соответствовать теме конкурса, отражать дружбу между Китаем и Грузией, и отличаться творческим мышлением.
Каллиграфические работы должны быть выполнены мягкой или твердой кистью китайской каллиграфии.
Что касается живописи, то работа должна быть выполнена в стиле традиционной китайской живописи Гохуа маслом, гуашью, акварелью, акрилом, воском, карандашом и так далее.
Отмечается, что произведение должно быть оригиналом в исполнении автора. Запрещается плагиат или копировать другие работы, а также использовать спорный контент, такой как религия или политика. Каждый автор может представить не более одной работы.
В конкурсе могут принять участия любители каллиграфии и живописи, а также представители грузинского общества, которые интересуются и поддерживают развитие китайско-грузинских отношений и сотрудничества.
Работы будут приниматься до 22 мая по электронному адресу: chinageorgia2022@gmail.com.
Соорганизаторами конкурса являются институт Конфуция Тбилисского свободного университета, институт Конфуция Университета Альте, Класс Конфуция Кутаисского университета, а также медиа-компания For You.