https://sputnik-georgia.ru/20220503/premer-ministr-gruzii-pozdravil-nonu-gaprindashvili-s-dnem-rozhdeniya-266385898.html

Премьер-министр Грузии поздравил Нону Гаприндашвили с днем рождения

Премьер-министр Грузии поздравил Нону Гаприндашвили с днем рождения

Сегодня, 3 мая, Ноне Терентьевне Гаприндашвили исполнился 81 год 03.05.2022, Sputnik Грузия

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нона гаприндашвили

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил легендарную грузинскую шахматистку Нону Гаприндашвили с днем рождения.Сегодня Ноне Терентьевне Гаприндашвили исполнился 81 год.Глава правительства отметил, что свое участие в олимпиадах или чемпионатах Нона Гаприндашвили сделала основой развития грузинского спорта и огромной радостью для своих болельщиков."От всего сердца желаю госпоже Ноне бодрости, долголетия и счастья", – написал Гарибашвили.Нона Гаприндашвили родилась 3 мая 1941 года в Зугдиди (Самегрело - Земо Сванети).В 1978 году она вошла в историю шахмат, став первой женщиной-гроссмейстером. Она выиграла женскую секцию в категории 65 лет и старше на чемпионате мира среди взрослых в Бухаресте (Румыния) в ноябре 2019 года.Гаприндашвили является международным гроссмейстером среди женщин и среди мужчин. Играть в шахматы она начала в пять лет. С 12-ти занималась шахматами в Тбилисском дворце пионеров под руководством опытного тренера. В 15 лет стала чемпионкой Тбилиси и Грузии. А дальше пошел ее мировой взлет. В 16 лет она заняла шахматный трон и удерживала его долгие годы.

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нона гаприндашвили, ираклий гарибашвили, грузия, новости, общество, шахматы