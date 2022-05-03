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Премьер-министр Грузии поздравил Нону Гаприндашвили с днем рождения
Премьер-министр Грузии поздравил Нону Гаприндашвили с днем рождения
Сегодня, 3 мая, Ноне Терентьевне Гаприндашвили исполнился 81 год 03.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-03T11:45+0400
2022-05-03T11:45+0400
2022-05-03T11:45+0400
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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил легендарную грузинскую шахматистку Нону Гаприндашвили с днем рождения.Сегодня Ноне Терентьевне Гаприндашвили исполнился 81 год.Глава правительства отметил, что свое участие в олимпиадах или чемпионатах Нона Гаприндашвили сделала основой развития грузинского спорта и огромной радостью для своих болельщиков."От всего сердца желаю госпоже Ноне бодрости, долголетия и счастья", – написал Гарибашвили.Нона Гаприндашвили родилась 3 мая 1941 года в Зугдиди (Самегрело - Земо Сванети).В 1978 году она вошла в историю шахмат, став первой женщиной-гроссмейстером. Она выиграла женскую секцию в категории 65 лет и старше на чемпионате мира среди взрослых в Бухаресте (Румыния) в ноябре 2019 года.Гаприндашвили является международным гроссмейстером среди женщин и среди мужчин. Играть в шахматы она начала в пять лет. С 12-ти занималась шахматами в Тбилисском дворце пионеров под руководством опытного тренера. В 15 лет стала чемпионкой Тбилиси и Грузии. А дальше пошел ее мировой взлет. В 16 лет она заняла шахматный трон и удерживала его долгие годы.
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нона гаприндашвили, ираклий гарибашвили, грузия, новости, общество, шахматы
Премьер-министр Грузии поздравил Нону Гаприндашвили с днем рождения
Сегодня, 3 мая, Ноне Терентьевне Гаприндашвили исполнился 81 год
ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил легендарную грузинскую шахматистку Нону Гаприндашвили с днем рождения.
Сегодня Ноне Терентьевне Гаприндашвили исполнился 81 год.
"С большой любовью и особым уважением поздравляю с днем рождения сильнейшую шахматистку мира, легендарную Нону Гаприндашвили. Нона Гаприндашвили много раз представляла имя Грузии за пределами нашей страны и всегда наполняла нас гордостью..." – говорится в поздравлении премьера.
Глава правительства отметил, что свое участие в олимпиадах или чемпионатах Нона Гаприндашвили сделала основой развития грузинского спорта и огромной радостью для своих болельщиков.
"От всего сердца желаю госпоже Ноне бодрости, долголетия и счастья", – написал Гарибашвили.
Нона Гаприндашвили родилась 3 мая 1941 года в Зугдиди (Самегрело - Земо Сванети).
В 1978 году она вошла в историю шахмат, став первой женщиной-гроссмейстером. Она выиграла женскую секцию в категории 65 лет и старше на чемпионате мира среди взрослых в Бухаресте (Румыния) в ноябре 2019 года.
Гаприндашвили является международным гроссмейстером среди женщин и среди мужчин. Играть в шахматы она начала в пять лет. С 12-ти занималась шахматами в Тбилисском дворце пионеров под руководством опытного тренера. В 15 лет стала чемпионкой Тбилиси и Грузии. А дальше пошел ее мировой взлет. В 16 лет она заняла шахматный трон и удерживала его долгие годы.