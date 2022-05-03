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Президент РФ подписал указ об экономических мерах против недружественных стран
Президент РФ подписал указ об экономических мерах против недружественных стран
Правительству поручено в десятидневный срок составить соответствующий перечень 03.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-03T14:50+0400
2022-05-03T14:50+0400
2022-05-03T14:50+0400
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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ о применении ответных экономических мерах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций. Указ, который уже опубликован на официальном портале правовой информации, запрещает совершать сделки и исполнять обязательства перед зарубежными физическими и юридическими лицами, попавшим под ответные санкции России. Кроме того, запрещено вывозить из России сырье и продукцию в пользу таких лиц.Правительству поручено в десятидневный срок составить соответствующий перечень.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, новости, в мире, владимир путин, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022
Президент РФ подписал указ об экономических мерах против недружественных стран
Правительству поручено в десятидневный срок составить соответствующий перечень
ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ о применении ответных экономических мерах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций.
Указ
, который уже опубликован на официальном портале правовой информации, запрещает совершать сделки и исполнять обязательства перед зарубежными физическими и юридическими лицами, попавшим под ответные санкции России.
Кроме того, запрещено вывозить из России сырье и продукцию в пользу таких лиц.
Правительству поручено в десятидневный срок составить соответствующий перечень.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.