https://sputnik-georgia.ru/20220503/prezident-rf-podpisal-ukaz-ob-ekonomicheskikh-merakh-protiv-nedruzhestvennykh-stran-266393341.html

Президент РФ подписал указ об экономических мерах против недружественных стран

Президент РФ подписал указ об экономических мерах против недружественных стран

Правительству поручено в десятидневный срок составить соответствующий перечень 03.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-03T14:50+0400

2022-05-03T14:50+0400

2022-05-03T14:50+0400

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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ о применении ответных экономических мерах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций. Указ, который уже опубликован на официальном портале правовой информации, запрещает совершать сделки и исполнять обязательства перед зарубежными физическими и юридическими лицами, попавшим под ответные санкции России. Кроме того, запрещено вывозить из России сырье и продукцию в пользу таких лиц.Правительству поручено в десятидневный срок составить соответствующий перечень.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, новости, в мире, владимир путин, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022