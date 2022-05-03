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Прямая трансляция: финал фестиваля "Дорога на Ялту" - видео
Прямая трансляция: финал фестиваля "Дорога на Ялту" - видео
Участники фестиваля из 15 стран исполняют песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на своих языках. Смотрите в видео прямую трансляцию финала... 03.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-03T20:36+0400
2022-05-03T20:36+0400
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день победы
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В Москве проходит финал Международного музыкального фестиваля "Дорога на Ялту". Вокалисты из 15 стран исполняют на разных языках самые известные песни о Великой Отечественной войне.В этом году на конкурс поступило 250 заявок из 47 стран мира. Финалисты фестиваля выступают в дуэтах со звездами российской эстрады в финальном гала-концерте. Впервые фестиваль "Дорога на Ялту" прошел в 2019 году на набережной им. В.И. Ленина в Ялте.
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видео, мультимедиа, вов, день победы, фестивали, видео
Прямая трансляция: финал фестиваля "Дорога на Ялту" - видео
20:36 03.05.2022 (обновлено: 20:56 03.05.2022)
Участники фестиваля из 15 стран исполняют песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на своих языках. Смотрите в видео прямую трансляцию финала фестиваля
В Москве проходит финал Международного музыкального фестиваля "Дорога на Ялту". Вокалисты из 15 стран исполняют на разных языках самые известные песни о Великой Отечественной войне.
В этом году на конкурс поступило 250 заявок из 47 стран мира. Финалисты фестиваля выступают в дуэтах со звездами российской эстрады в финальном гала-концерте.
Впервые фестиваль "Дорога на Ялту" прошел в 2019 году на набережной им. В.И. Ленина в Ялте.