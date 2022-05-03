https://sputnik-georgia.ru/20220503/pryamaya-translyatsiya-final-festivalya-doroga-na-yaltu---video-266403383.html

Прямая трансляция: финал фестиваля "Дорога на Ялту" - видео

Прямая трансляция: финал фестиваля "Дорога на Ялту" - видео

Участники фестиваля из 15 стран исполняют песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на своих языках. Смотрите в видео прямую трансляцию финала... 03.05.2022, Sputnik Грузия

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В Москве проходит финал Международного музыкального фестиваля "Дорога на Ялту". Вокалисты из 15 стран исполняют на разных языках самые известные песни о Великой Отечественной войне.В этом году на конкурс поступило 250 заявок из 47 стран мира. Финалисты фестиваля выступают в дуэтах со звездами российской эстрады в финальном гала-концерте. Впервые фестиваль "Дорога на Ялту" прошел в 2019 году на набережной им. В.И. Ленина в Ялте.

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