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Пять человек в Грузии признаны виновными в членстве в "Исламском государстве"*
Пять человек в Грузии признаны виновными в членстве в "Исламском государстве"*
Новые члены террористической организации планировали уехать в Сирию и воевать в рядах ИГ* 03.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-03T12:40+0400
2022-05-03T12:40+0400
2022-05-03T12:40+0400
игил
грузия
новости
происшествия
иг
тбилисский городской суд
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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Тбилисский городской суд признал пятерых человек виновными по делу о присоединении к террористической организации и оказании ей помощи, говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры Грузии.По данным следствия, гражданин Грузии, который был членом "Исламского государства" (ИГ*), привлек в террористическую организацию еще четырех граждан страны.На основании представленных прокуратурой Грузии доказательств, Тбилисский городской суд признал одного человека виновным в "Объединении в иностранной террористической организации и в оказании ей помощи в террористической деятельности" и приговорил его к лишению свободы на 12 лет.Четыре человека признаны виновными в "членстве в террористической организации" и приговорены к лишению свободы на 10 лет.* Исламское государство (ИГ) – террористическая организация, запрещенная во многих странах мира, в том числе в России и США.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
игил, грузия, новости, происшествия, иг, тбилисский городской суд
Пять человек в Грузии признаны виновными в членстве в "Исламском государстве"*
Новые члены террористической организации планировали уехать в Сирию и воевать в рядах ИГ*
ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Тбилисский городской суд признал пятерых человек виновными по делу о присоединении к террористической организации и оказании ей помощи, говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры Грузии.
По данным
следствия, гражданин Грузии, который был членом "Исламского государства" (ИГ*), привлек в террористическую организацию еще четырех граждан страны.
Новые члены террористической организации планировали уехать в Сирию и воевать в рядах "Исламского государства"*, что было своевременно пресечено в результате совместных действий прокуратуры Грузии и контртеррористического центра, говорится в сообщении ведомства.
На основании представленных прокуратурой Грузии доказательств, Тбилисский городской суд признал одного человека виновным в "Объединении в иностранной террористической организации и в оказании ей помощи в террористической деятельности" и приговорил его к лишению свободы на 12 лет.
Четыре человека признаны виновными в "членстве в террористической организации" и приговорены к лишению свободы на 10 лет.
* Исламское государство (ИГ) – террористическая организация, запрещенная во многих странах мира, в том числе в России и США.