https://sputnik-georgia.ru/20220503/pyat-chelovek-v-gruzii-priznany-vinovnymi-v-chlenstve-v-islamskom-gosudarstve-266386908.html

Пять человек в Грузии признаны виновными в членстве в "Исламском государстве"*

Пять человек в Грузии признаны виновными в членстве в "Исламском государстве"*

Новые члены террористической организации планировали уехать в Сирию и воевать в рядах ИГ* 03.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-03T12:40+0400

2022-05-03T12:40+0400

2022-05-03T12:40+0400

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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Тбилисский городской суд признал пятерых человек виновными по делу о присоединении к террористической организации и оказании ей помощи, говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры Грузии.По данным следствия, гражданин Грузии, который был членом "Исламского государства" (ИГ*), привлек в террористическую организацию еще четырех граждан страны.На основании представленных прокуратурой Грузии доказательств, Тбилисский городской суд признал одного человека виновным в "Объединении в иностранной террористической организации и в оказании ей помощи в террористической деятельности" и приговорил его к лишению свободы на 12 лет.Четыре человека признаны виновными в "членстве в террористической организации" и приговорены к лишению свободы на 10 лет.* Исламское государство (ИГ) – террористическая организация, запрещенная во многих странах мира, в том числе в России и США.

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игил, грузия, новости, происшествия, иг, тбилисский городской суд